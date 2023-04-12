Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Erdoğan, "Rabb'imden bu millete bir daha şubat ayında yaşadığımız büyük depremler gibi imtihanlar yaşatmamasını diliyorum. İnşallah bu depremin yaralarını en kısa sürede sararak, tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız." dedi. Bu hazırlığı yaparken insanların hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklara güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şehirleri, altyapı ve üstyapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri adım adım hayata geçirdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın, 3,3 kilometre uzunluğa, 3 istasyona sahip olduğunu bildirdi. Bu metro hattı ile gar istasyonu üzerinden yüksek hızlı trene, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapılabileceğini belirten Erdoğan, Adliye İstasyonu'ndan Başkentray'a geçilebileceğini, Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent-Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebileceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu hattın ülkemize, karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda, daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyolu ile 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilometrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilometrelik, bugün de AKM-Gar-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplam 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk. Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız."

“ANKARA’YI TÜRKİYE YÜZYILI’NA HAZIRLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Metro hatları, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm projeleri, yollar, içme suyu ve arıtma tesisleriyle şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli AKM-Gar-Kızılay Hattı'nı da bu yaklaşımla inşa ederek vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Başkent Ankara'nın sadece metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmadıklarını, mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldıklarını bildiren Erdoğan, "Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını dört katına yükselterek, kapasiteyi ve konforu da artırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz." dedi. Alandakilere, "14 Mayıs'ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Ya Allah Bismillah' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta 'Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, alandakilerden "Evet" cevabını aldı.

“BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞASININ VAKTİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her seçiminin, milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ama 14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Cumhuriyetimizin ilk asrındaki mücadelemizde, tek parti faşizmi, vesayet, darbe, terör, kriz dönemlerini inşallah bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Şimdi Türkiye Yüzyılı'yla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, Büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemize gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarını bundan sonra yapacaklarımızın temeli, girizgahı olarak görüyoruz. Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ne yaptı? Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar yetmez ki 6'lı masa hepsinden doyması lazım. 7'li masa var, o da masanın altındaydı, çıktı. Şimdi soruyorum. İP, sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin? Hani sen milliyetçiydin, hani sen yerliydin, milliydin? Bay bay Kemal, terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Şimdi ne yaptılar, partilerinin adını da değiştirdiler, yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir."

“GÖZ YUMMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız." ifadesini kullandı. (AA)