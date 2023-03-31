Şimal’in yeni teklisi ‘Sen Ya da Ben’ DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü Şimal ve Yılmaz Taner’e, müziği de Yılmaz Taner’e ait olan ‘şarkının düzenlemesini Celil Yavuz, klip yönetmenliğini de Halil Güzel yaptı.

‘Sen Ya da Ben’in sözlerini yaklaşık iki yıl önce meme kanseri ile mücadele ettiği günlerde yazdığını anlatan Şimal ¨Şarkıyı sevdiklerimi benim için üzülmesinler diye etrafımdan olabildiğince uzaklaştırdığım dönemde yazdım. Tedavim devam ederken karaladığım satırlar bunlar, benim için çok kıymetli. Bana ilaç gibi gelmişti, şimdi de sizlere emanet¨ dedi. Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, başarılı geçen bir tedavi sürecinin ardından da sağlığına kavuşmuştu.