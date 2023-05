Düzenlenen dağıtım programında konuşan Başkan Yılmaz, “Sizlerle her türlü iş birliğine açığız. Hanımefendiler hiç merak etmeyin her zaman yanınızda olacağız. Tarımsal üretime destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Silivri Belediyesi, Danamandıra Mahallesi’ndeki barbunya üretiminin tekrar eski parlak günlerine dönmesine yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz dönem Danamandıralı barbunya üreticisi kadınlara üretim desteği veren Silivri Belediyesi, bu sezon da kadın üreticilerin tüm toprak altı ve toprak üstü gübre ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Danamandıra Kapalı Pazar Yeri yanında düzenlenen dağıtım programında gübrelerini teslim alan kadın üreticiler, desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

ÇELİK: “BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİYE, HAYVANCIYA VE TARIMA BÜYÜK DESTEKLER VERİYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan Danamandıra Mahallesi Muhtarı Cengiz Çelik, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz seçildiği ilk günden bu yana çiftçiye, hayvancıya ve tarıma büyük destekler veriyor. Kendisine yapmış olduğu bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

EREN: “DANAMANDIRA’DA BARBUNYA ÜRETİMİ BAŞKANIMIZ SAYESİNDE DEVAM EDİYOR”

Çelik’in ardından konuşan Danamandıralı Kadın Üretici Gülsüm Eren, “Danamandıra’da barbunya üretimi Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz sayesinde devam ediyor. Her zaman bizim yanımızda olan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “PROJELERİMİZ TÜRKİYE’DE ÖNCÜ, ÖNDER VE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Programda konuşan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden beri üretime dayalı, yarınlara dayalı programları hiç aksatmadan, artırarak, çeşitlendirerek ve büyüterek devam ediyoruz. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. 4.000 dönüm arazide üretim yapan Silivri Belediyesi, bugün Silivri’nin en fazla arazisini işleyen çiftçi konumunda. Silivri Belediyesi bu hikâyeye başlarken burun kıvıranlar oldu. ‘Belediye eliyle bu iş olmaz, Başkan bu işi başaramaz’ diyenler de oldu. Bugün bir kısmı iyi niyetle alkışlayarak, bir kısmı da gıpta ederek bizleri bir köşeden takip ediyorlar. Yaptığımız projeler Türkiye’de öncü, önder ve örnek olmaya devam ediyor. Bir Danamandıra ziyaretimizde özellikle hanımefendilere burada tekrar barbunya üretimini canlandırabileceğimizi söylemiştik. ‘Üretmek sizden, destek bizden’ demiştik. Hanımefendilere bunun için ne istediklerini sorduğumuzda önce alt gübre talep ettiler. Bu talebi karşıladık. Daha sonra ‘Başkanım üst gübre de lazım’ dediler. Hepsini tedarik ettik. ‘Bu barbunyayı satamazsak ne yapacağız?’ dediklerinde onlara alım garantisi verdik. Daha sonra bir saman dağıtım töreni için Danamandıra’ya geldiğimizde ayıp olmasın diye bize sadece 1 sepet barbunya ayırabildiklerini gördük. Üretilen barbunyaların hepsi değerinde, araya aracı koymadan satılmış. 12 hanımefendi ile yola çıkmıştık şu an 50 hanımefendiyi geçtik. Bugün de gübrelerimizi dağıtacağız. Alım garantisini söylemiyorum çünkü elinizde kalmayacağını biliyorum. Şunu ifade etmek istiyorum; genç ve kadın çiftçiler desteklenmeli ama artık aranızda bir birliktelik oluşturulması, bir kooperatif modelinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Kooperatifleşme yönünde atacağınız her adımda sizleri hem destekleyeceğiz hem de yüreklendireceğiz. Bakın Yozgat’ın ya da Nevşehir’in bir köyünde bu üretimi yapsanız pazar problemi yaşama ihtimaliniz var ama nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’un hemen yanı başında ürettiğiniz hiçbir ürünün pazar problemi olmaz. Ne üretirsek satabiliriz. Doğru pazarlama kanalıyla, doğru bir yönetim anlayışıyla bunu başarabiliriz. Önümüzdeki süreçte hem kooperatifçilik hem de ürettiklerimizi değerinde satabilmemiz adına ortak hareket edeceğimiz modellerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Gerekirse belediyenin öncülüğünde yoğurt üretiminden et, süt entegre tesislerine varıncaya kadar bu hikâyeleri yazabilecek enerjiye sahibiz. Bu topraklarda üretmeliyiz. Gelirken baktım Danamandıra’da ekilmeyen, dikilmeyen bir karış toprak dahi kalmamış. 3-4 sene önce bu kadar üretimin olmadığını görüyorduk. Sizlerle her türlü iş birliğine açığız. Hanımefendiler hiç merak etmeyin her zaman yanınızda olacağız. Tarımsal üretime destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“TARIM TOPRAKLARINI İŞGAL ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Verimli arazilerin korunmasının önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Büyük şehirlerin hemen çeperinde yer alan köylerdeki verimli araziler yazlık ev, bağ evi, çiftlik evi, hobi evi gibi yöntemlerle adeta işgal edilmek isteniyor. Bizlerin buradaki sorumluluğu çok büyük. Unutulmamalı ki bu topraklara bizlere miras değil emanet. Biz de bu emaneti koruyup, kollayıp bizden sonraki nesillere emanet etmek zorundayız. O nedenle Silivri Belediyesi olarak kaçak yapılarla çok ciddi mücadele ediyoruz. 1.200 tane yıkım gerçekleştirdik. Bunları yaparken mutlu olmuyoruz ancak vazifesi bu toprakları korumak olan bizlerin de kaçak yapılara müsaade etmemesi gerekiyor. Sizlerden iş birliği istiyorum. Bu kaçak yapılar inşa edilirken bize ihbar ediniz. Her zaman söylediğimiz gibi tarım, orman ve maliye arazilerine yapılan kaçak yapıları kimsenin kartvizitine bakmadan, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun tek tek yıkacağız. Yüzyıllardır atalarımızın, dedelerimizin bize emanet ettiği tarım toprakların işgal etmeye kimsenin hakkı yok!” dedi.

“DANAMANDIRA TABİAT PARKINI SİZLERE HEDİYE EDECEĞİZ”

Danamandıra’ya yönelik hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Yılmaz, “Danamandıra piknik alanının içinizi kararttığını biliyorum. Daha önceki dönemde burası Esenyurt Belediyesine tahsis edilmiş. Her 5 yılda bir de tahsis yenilemesi ve kiralaması devam ediyor. Burada bir sözleşme ihmali söz konusuydu ve İstanbul Valiliğimizin talimatıyla Esenyurt Belediyesinin bölgeyi tahliye etmesi için bir karar alındı. Esenyurt Belediyesi de konuyla ilgili bir üst mahkemeye müracaat etti. Tahliye kararını gerçekleştiremedik. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın; biz bu tahliye kararını er ya da geç gerçekleştireceğiz. Belki biraz zaman alacak ama Danamandıra Tabiat Parkını tekrar tabiat parkı hüviyetinde sizlere hediye edeceğiz. Bununla birlikte Danamandıra’daki köy okulumuzun kütüphanesi, tiyatro salonu, bilgisayar odası, boyası, badanası, hijyenik tuvaletleri hepsini yeniledik. Camide de bir problemimiz vardı. Şu havalar biraz ısınsın inşallah camimizin boyasını tamamlayacağız. Bahçesindeki kilit taşından musalla taşının örtüsüne kadar camimizi komple elden geçirip köyümüze yakışan bir hale getireceğiz. Ayrıca Danamandıra’daki çay bahçesini de yapacağız. Bu kardeşiniz hep yanınızda, hep sizinle beraber Danamandıra ile birlikte Silivri’ye hizmet ederek sizlerin hizmetkârı olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“HATAY’DAKİ KADIN ÜRETİCİLERİMİZE 5 ADET KOZA TEZGÂHI HEDİYE EDECEĞİZ”

Hatay’ın Defne ilçesindeki kadın kooperatifine 5 adet koza tezgâhı hediye edeceklerini açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “6 Şubat’ta Türkiye büyük bir hüzünle, büyük bir şokla güne uyandı. Büyük bir deprem yaşadık. Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle ‘Anımız bir, acımız bir’ diyerek bir kampanya başlattık. Sizlerden çok büyük yardımlar geldi ve oradaki kardeşlerimizin yanında yer aldık. Silivri Belediyesi olarak Hatay’ın Defne, Belen ve Kumlu ilçesinde 100’er çadırlık 3 çadır köy kurduk. Kütüphanelerimizle, tiyatro salonlarımızla, sosyal etkinlik alanlarımızla, revirlerimizle depremzedelerin yanındayız. Kumlu’da 110 briket evin içinin tüm tefrişatı Silivri Belediyesi tarafından tamamlandı. Bugün itibarıyla 81 konteynerlik bir konteyner kentimizi AFAD’a teslim ettik. Oradaki yaraların tamamı sarılana kadar da bölgede olmaya devam edeceğiz. Hemşireler Günü nedeniyle bugün Silivri Devlet Hastanesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Başhekimimizin kız kardeşi bir akademisyen. Kendisi Hatay’ın Defne ilçesindeki kadın kooperatifindeki ipek üreten üreticilerin 7 adet koza tezgâhına ihtiyacı olduğunu bize iletti. 2 tanesi satın alınmış ama 5 adet koza tezgâhı eksik kalmış. Buradan açıklamış olayım; biz Silivri Belediyesi olarak 5 adet koza tezgâhını alıp, oradaki üretici kadınlarımıza hediye edeceğiz.” diye konuştu.

ARKAZ: “VOLKAN YILMAZ SİLİVRİ’DE MÜTHİŞ HİZMETLER YAPIYOR”

Programın kapanış konuşmasını yapan MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; ‘Kadının elinin değmediği hiçbir şey güzel değildir.’ Bugün Danamandıra’da barbunya üretimi yapan kadınlara gübre desteği için bir aradayız. Gıdasını kendisi üretmeyen bir millet bağımsız olamaz. Başkasına bağımlı olur. Bu nedenle gıdamızı kendimiz üretmeliyiz. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’dan Allah razı olsun. Hakikaten müthiş hizmetler yapıyor. Çıtayı çok yükseltti. Bizlere sürekli Silivri’de nasıl bu kadar hizmet veriliyor diye soruyorlar. Çiftçilere çok büyük yardımlar yapılıyor. Bugünkü gübre desteği de beni çok mutlu etti. Silivrili hemşehrilerimiz bizlere ‘Başkanımızın sağlık ocaklarından okullara, mahalle evlerinden düğün salonlarına, spor komplekslerinden camilere kadar büyük yardımları oluyor’ diyorlar. Silivri’nin köyleri tertemiz. Çevre temizliğinden yollarına, köprülerine, suyuna kadar her şeyi Avrupa’daki köyleri andırıyor. Silivri’nin şehr-i emin bir belediye başkanı var. Silivri’de yaşamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Ben Silivri’de yaşayan, işi ve ofisi Silivri’de olan bir milletvekiliyim. Silivri’yi çok seviyorum. Silivri İstanbul için çok kıymetli. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. MHP, Silivri’de birinci parti olursa onur duyarız, şeref duyarız. Hepinizden destek bekliyoruz.” dedi.

Dağıtım programına; MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İstanbul Milletvekili Adayları Dr. Aylin Yüksel Ülker, Alparslan Çatak, Mehmet Ali Özel, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın ve Şenoğlu Türkyılmaz, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Program kadın çiftçilere gübre dağıtımının ardından sona erdi. Programdan sonra Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Danamandıra Mahalle Evi’ni ziyaret ederek kursiyer kadınlarla bir araya geldi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ