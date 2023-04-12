Çökmenin nedeni henüz belirlenememiş olup, olay yerine polis, zabıta, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ifadelerine göre, enkaz altında bir kişi kaldığı belirtildi. Bunun üzerine, itfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkaz altında kalan kişinin yakınları da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Maalesef yapılan çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından yetkililer, çökmenin nedenini araştırmak için çalışmalara başladı. Bu tür tarihi yapıların korunması ve olası benzer olayların önlenmesi için, gerekli önlemler ve restorasyon çalışmalarının yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulunuldu.

Kaynak:AA