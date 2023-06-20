Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun çalışmaları sonucu Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek Ücretsiz İngilizce Kursu’nda kayıt dönemi başladı. Eğitime katılmak isteyen 9-15 yaş aralığındaki öğrenciler, 16 Haziran 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek. Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsünde bulunan Silivri Eğitim Akademisinde gerçekleştirilecek olan Konuşturan İngilizce Programı’na katılım kontenjanla sınırlı olacak. Eğitimlerin 1. periyodu 3 Temmuz 2023 – 3 Ağustos 2023 tarihleri arasında, 2. periyodu ise 7 Ağustos 2023 – 7 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kursa katılmak isteyenler kayıtlarını kultursanat.silivri.bel.tr üze rinden online olarak yaptırabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyenler 0212 727 25 71 ve 0212 44 20 47 numaralı telefonları arayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibat kurabilirler.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YENİ PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ücretsiz İngilizce Kursu projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan ve 8. sınıfı bitiren öğrencilerimizin bir yabancı dil konuşabilmesi, bir müzik aleti çalabilmesi ve lisanslı sporcu olabilmesi adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanını spor alanlarıyla donatıyor ve çocuklarımızın sporla iç içe olmalarını sağlıyoruz. Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Güzel Sanatlar Akademisinde gençlerimize ücretsiz olarak enstrüman ve drama dersleri veriyoruz. Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Silivri Eğitim Akademisinde ise Ücretsiz İngilizce Kursu’muzun bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Silivri’de yaşayan anneler hiç merak etmesinler; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri adına yeni projeler geliştirmeye ve çocuklarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.