Türkiye’de tarım denince akla ilk gelen belediyelerden bir tanesi olan Silivri Belediyesi, öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 4 Mayıs 2021 tarihinde AR-GE’sini destekleyen Silivri Belediyesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü ve Trakya Tohumcular Derneği iş birliği ile milli hibrit ayçiçeği tohumu geliştirdi. Tohumların yaygınlaştırılması amacıyla da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümüne özel olarak 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumu hazırlandı ve çiftçiler ile ücretsiz olarak paylaşmaya başladı. Önder Yılmaz Sahnesinde düzenlenen temsili dağıtım törenine üretici kuruluşlar ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

MADDİ DEĞERLİ 7 MİLYON TL

Dağıtılan paketlerin her birinin içerisinde 80.000 adet ayçiçeği tohumu yer alıyor ve Silivrili üreticiler bir paket ile yaklaşık 15 dönüm araziye ekim yapabiliyor. Maddi değeri 7 milyon TL olan destek ile Silivri’de yaklaşık 30.000 dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşmuş olacak. Yapılan çalışma ile tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin teşvik edilerek yaygınlaştırılması hedefleniyor.

TORUK: “VOLKAN YILMAZ OLMASAYDI BU İŞ OLMAZDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, “Yerli ayçiçeği çalışmalarımızda daha önce de birkaç denememiz olmuştu. Ancak daha önce arkamızda bir Volkan Yılmaz olmadığı için denemelerimizde başarısız olduk. Bu çeşidimizin ilk denemesini Silivri’deki Tarımsal Üretim Araştırma Merkezimizde (TÜRAM) gerçekleştirdik. Ayrıca Tekirdağ ve Keşan’da da denemeler yaptık. Gördük ki ayçiçeği tohumumuz her konuda rakipleri ile rekabet edebilir durumda. Hem ülkemizde hem de yurt dışında yoğun olarak çeşitlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Başkanımız Volkan Yılmaz olmasaydı bu iş olmazdı. Onun için huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

ŞAHİN: “BU BAŞARIYI EL BİRLİĞİYLE SAĞLADIK”

Törende konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, “Tohumun ekilmesinden paketlenmesine kadar Türk mühendislerin, çiftçilerin ve kurumların yer aldığı bir çalışma oldu. Tohumlarımız diğer rakipleriyle arasında fark oluşturarak çok güzel netice verdi. İnşallah önümüzdeki dönemde yabancıları tohumculuktaki hegemonyasını kırarak tohumda bağımsızlığımızı ilan etmek istiyoruz. Bu başarıyı el birliğiyle sağladık.” ifadelerini kullandı.

AKCAN: “VOLKAN YILMAZ TÜRK TOHUMCULUĞUNA BÜYÜK DESTEK SAĞLADI”

Mahmut Şahin’in ardından konuşan Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, “Başkanımız Volkan Yılmaz’ın bu tohumları Silivri çiftçisi ile paylaşması, çıkan mahsulün hasadını yapıp sonra ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtması çok güzel ve çok insani bir hareket. Kesinlikle takdire şayan. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın tohum çeşitlerini ambalajlatıp pazara sunması Türk tohumculuğuna büyük destek sağladı. Bu da Türk tohumculuğuna önemli bir destektir. Bu denemeye vesile olan Başkanımız Volkan Yılmaz’a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “BU TOPRAKLARIN TAMAMI TÜRK TOHUMCULUĞUNA HİZMET EDECEK”

Törende konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Tarımsal üretimin Türkiye’deki büyük bir bölümünün yapıldığı illeri etkileyen bu deprem neticesinde oradaki tarımsal üretimin de etkileneceği aşikârdır. Bu nedenle yaşam kaynağımız olan tarımsal üretime her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı, özellikle bu toplantının teması olan dışa bağımlılığı en aza indirmek adına her zamankinden çok el birliğiyle, güç birliğiyle mücadele etmeye çalışmalıyız. Milli hibrit ayçiçek tohumlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı onuruna, içerisinde olduğumuz 2023 yılında toprakla buluşturmak üzere, ‘2023 paket olarak’ ücretsiz bir şekilde Silivri’deki çiftçilerimizle, tarımsal üreticilerimizle buluşturuyoruz. Verdiğimiz bu destekle Silivri’deki 30.000 dönüm arazi, milli ayçiçek tohumu ile buluşmuş olacak. Ben Silivri’deki bütün çiftçi kardeşlerimden bu projeye destek vermelerini rica ediyorum.” dedi.

“KÖYLÜ, ÇİFTÇİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ KAZANIYOR”

Silivri Belediyesinin yaptığı tarımsal destekler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bu tohumları sizlerle nasıl buluşturduğumuzu özetlemek istiyorum: Geçen yıl 800 ton yerli ve milli arpa tohumu elde ettik. Bunun 500 tonluk kısmını üreticilerimize ücretsiz dağıttık. Kalan 300 tonluk kısmını da milli hibrit ayçiçek tohumları ile takas ettik. Bunu yapmamızdaki amaç; milli ayçiçek üretiminin yaygınlaşmasını sağlamak, bu üretimi yapacak olan çiftçilerimizi ve Türk tohumculuğunu desteklemektir. Sizlere ayçiçek üretimimiz ve elde ettiğimiz yağlarla ilgili de kısa bilgiler vermek istiyorum. 2020 yılında 75 dönümden 10.000 litre, 2021 yılında 500 dönümden 50.000 litre, 2022 yılında 1200 dönümden 75.000 litre ayçiçek yağı olmak üzere, son 3 yılda 135.000 litre ayçiçek yağı ürettik; bunları da 5’er litrelik tenekeler halinde 27.000 ailemize dağıttık, dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZİN ÇALIŞMALARINA HEPİMİZ ŞAHİDİZ”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri’miz 430.000 dönüm kıymetli arazi varlığına ve kendine has bir iklim özelliğine sahip. İstanbul’un en güzide ilçelerinden bir tanesi. O nedenle biz tarım arazilerimizi en verimli şekilde, en az birim maliyetle en iyi sonucu alacak şekilde kullanmak zorundayız. Her sektörde olduğu gibi tohumculuk sektörümüzün de yerli ve milli olması çok önemli. Silivri ölçeğinde belediyemizin yıllardır yapmış olduğu tarım ve hayvancılık çalışmalarına hep birlikte şahidiz. Bu verimli arazilerimizi korumak durumundayız. Bu anlamda yine öncü olan belediyemizin kaçak yapılaşma ile yaptığı mücadele altı çizilmesi gereken bir nokta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde gördük ki kaçak göçek yapılaşma insan hayatına mâl oluyor. Hem Silivri Belediyesi hem de bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarım, orman ve hazine arazilerinin üzerinde kaçak yapıya geçit vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Törene; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Temsilen 6 çiftçiye tohum takdim edildi. Muhtarlıklara kayıt yaptıran her çiftçi 27 Şubat’tan itibaren tohumlarını alabilecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi