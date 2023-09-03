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Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/1389 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, PİRİMEHMET PAŞA Mahalle/Köy, Aliçetinkayacad Mevkii, 5437 Ada, 1 Parsel, TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 08.11.2022 tarihli tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, PirimehmetpaşaMahallesi, Ali Çetinkaya Mevkii, 5437 ada 1 parsel sayılı 317,84m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli 2 adet dükkan 18 adet meskeni olan kargir apartman vasıflı taşınmazda 8/176 arsa paylı 6.kat (20) bağımsız bölüm numaralı Meskenin tamamının Fehmi Kayacan kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat ve Şerhler hanesinde "Aile Konutudur" şerhinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

İMAR DURUMU

Dosyasında bulunan Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1527168 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 29.11.2021 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Silivri Merkez Sahil BölgesiUygulama İmar Planında kısmen TİCK (Ticaret+ Konut Alanında) kısmen yol alanında kalmaktadır. Ticaret+ Konut alanında yapı düzeni: Bitişik nizam, kat adeti 5 kat'tır. Bitişik yapı nizamında yapı yüksekliği: 5 kat olarak belirtilen yapı adalarında Yençok: 18 metre olup, Ön bahçe mesafesi: 0 metre olarak uygulanabilir. Minifraz büyüklüğü: 1000m2'den, minParsel cephesi: 25 metre ve minParsel derinliği: 35 metreden az olamaz denilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi, Başkomutun Caddesinden ayrılan Dedebayır Çıkmazı Sokakta,tapunun 5437 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Dedebayır Çıkmazı Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 317,84m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli Zeynep Ayata Apartmanında 8/176 arsa paylı 6.kat (20) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir.

Bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. Tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, dış cephesi sıvalı-boyalı, merdiven ve sahanlıkları karo mozaik kaplı, zemin katında işyeri, diğer katlarında üçer daireli ana binanın 4.katında yer alan 20 bağımsız bölüm numaralıdaire mahallen 18 iç kapı numarası almaktadır. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre 96,00m2 alana sahip, hol, antre, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, WC, iki balkon mahallerinden ibarettir. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcuttur. Dairede zeminler seramik ve parke kaplı, duvarlar sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, ahşap iç kapılı, çelik dış kapılıdır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır.

Adresi : Silivri / İSTANBUL

Adresi :Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 96 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI VE DOSYASINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 14:05

03/08/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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