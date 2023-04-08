CHP Silivri İlçe örgütü, Berker Esen'in başkanlığında Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Sandık Kurulu Üyesi ve Gözlemci Eğitimlerini geçtiğimiz gün Ortaköy, Kadıköy ve Kavaklı Mahallelerinde sürdürdü.

Mahalle Başkanları ve partililer, İlçe Başkanı Berker Esen, meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle bu eğitimlerde bir araya geldi. İlçe Başkanı Berker Esen ve beraberindekiler, eğitim toplantısının ardından Ortaköy Mahallesi'nde iftar sonrası esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde bulundu. Mahalle sakinleriyle gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundular, taleplerini ve sorunlarını dinlediler.

CHP Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim ve partili kadınlar, Ortaköy pazarını ziyaret ederek, vatandaşları partilerinin politikası ve projeleri konusunda bilgilendirdi.