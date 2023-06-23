Silivri’nin dört bir yanına yayılan üretim seferberliğini her geçen gün artıran Silivri Belediyesi, hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle Silivri’deki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Silivri Belediyesi ve Nakipoğlu ailesi tarafından Gülten ve Nefus Nakipoğlu anısına 30 dönüm araziye 5.100 adet yağlık zeytin fidanı dikildi. Arbosona ve arbeküne çeşidi fidanlar düzenlenen Bodur Yağlık Zeytin Bahçesi Fidan Dikim Töreni ile toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışma ile yağlık zeytin bahçesinden 3. yıl itibarıyla ürün alınmaya başlanması ve 5. yılın sonunda yıllık 7.000 litre zeytin yağı elde edilmesi hedefleniyor. Proje sayesinde Silivri’nin tarımsal ürün çeşitliliği artırılarak geleneksel ürünler olan; arpa, buğday, ayçiçeği ve kanolanın yanına alternatif bir ürün kazandırılmış oluyor.

FEYZAN NAKİPOĞLU: “AMACIMIZ DOĞAYA DUYARLI NESİLLER YETİŞTİREBİLMEKTİR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Feyzan Nakipoğlu, “Nakipoğlu ailesi olarak geleceğe nefes olmaya ve yaşamın devamlılığı için tarıma destek vermeye devam ediyoruz. Silivri Belediyesi öncülüğünde 5.100 adet İspanyol cinsi yağlık arbeküne ve arbosona zeytin fidanını toprakla buluşturduk. Bu fidanlar Silivri bölgesi için önemli bir tarımsal değer oluşturacaktır. Ayrıca Özel TÜRAM Meslek Lisesi öğrencileri, bu zeytin bahçesinde bitki gelişiminden gübrelemeye kadar tüm uygulamaları yaparak ve yaşayarak zeytin yetiştiriciliğini öğreneceklerdir. Amacımız ülkede ekili tarım arazilerini artırmak, toplumda ağaç ile orman sevgisini geliştirmek, doğaya duyarlı nesiller yetiştirebilmektir. Toprağa gönül vermiş bir ailenin ferdi olarak 15 yıldır zeytin ve ceviz yetiştiriciliğiyle uğraşmaktayız. Böyle değerli bir projede bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu projeye vesile olan, maddi manevi desteğini esirgemeyen sevgili babam Ökkeş Nakipoğlu’na, aile büyüklerimize ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

HİLMİ NAKİPOĞLU: “HATTI HİZMET YOKTUR SATHI HİZMET VARDIR”

Törende bir konuşma yapan Hilmi Nakipoğlu, “Öncelikle bu fırsatı bize verdiği için Belediye Başkanım Volkan Yılmaz ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Nakipoğlu ailesi olarak eğitim, sağlık ve kültür sanat alanında önemli destekler veriyoruz. Bu ülke hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır diyerek kuruldu. Biz de hattı hizmet yoktur sathı hizmet vardır diyerek her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Çünkü cebimizdeki para bize ait değildir; bize emanet edilmiştir. Dolayısıyla ihtiyacı olanlara bu dünyada kazandıklarımızı kendi ellerimizle harcamak durumundayız. Bu güzel duygularla fidan ekiminin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “DOĞAYA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Törenin son konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizim tarım politikalarımızda hep doğa var, hep yeşil var, hep gıda güvenliği var, hep insan var, hep sürdürülebilir tarım politikası var. Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle bugün yaklaşık 30 dönüm arazimizde 5.100 zeytin fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, isimleri burada yaşayacak olan Gülten ve Nefus Nakipoğlu’na da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor, ‘Ağaç dikmek sadakadır. Diktiğiniz ağaçtan yaşayan canlılar faydalandığında size oradan bir sadaka bahşedilir.’ Yine bir hadisinde ‘Kıyamet koparken bile elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluşturun, toprağa ekin’ der sevgili Peygamberimiz. Biz de bu düşünceden hareketle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Silivri bırakmak amacıyla doğaya, yeşile, ağaca yatırım yapmaya devam ediyoruz. Projelerimize toplumun tüm kesimlerini, özellikle de çocuklarımızı dahil etmeyi hedefliyoruz. Gelecek nesiller bu bilinçle yetişirse insanlar başta olmak üzere bu yerkürede yaşayan tüm canlılar hayat bulmaya, nesillerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Biz bu proje sayesinde bölgemizin tarımsal ürün çeşitliliğini artırarak geleneksel ürünlerimiz olan arpa, buğday, ayçiçeği ve kanolanın yanına alternatif bir ürün olarak zeytinciliğin yapılıp yapılmayacağını test edeceğiz. Bu çalışmanın bir AR-GE çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Biz araştırmaya, geliştirmeye, çalışmaya; tarım için, hayvancılık için, doğa için, yeşil için atılacak bütün adımları atmaya devam edeceğiz. Ben Nakipoğlu ailesinin tüm mensuplarına, bütün fertlerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki Silivri’de bizimle beraberler. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

“AĞAÇ İSTEKLERİMİZ İBB TARAFINDAN GERİ ÇEVRİLMİŞTİR”

Silivri’nin cadde ve sokaklarında, park ve yeşil alanlarında bugüne kadar görülmemiş bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, “Son 3 yılda Silivri Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün marifetiyle tam 32.000 ağacı toprakla buluşturduk. Türkiye için, İstanbul için, Silivri için, gelecek nesiller için bu anlayışımızdan vazgeçmeden, geri adım atmadan, taviz vermeden devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ben bu gibi toplantılarda siyaset yapmayı hiç mi hiç uygun bulmuyorum ancak buradan bir yapıcı eleştiriyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) iletmek istiyorum. Çünkü bizim yapıcı eleştirilerimizden ders aldıklarında çok güzel işlere imza atabiliyorlar. Sormak istiyorum İBB 4 yılda Silivri’ye kaç tane ağaç dikmiştir? Silivri Belediyesine kaç tane ağaç yollamıştır. İstanbul’un 39 ilçesine İBB kaç tane ağaç dikmiştir? Bakın defaten İBB’de ekimi, dikimi, sulaması bize ait ağaç hibesi istesek de isteklerimiz hep havada kalmış ve geri çevrilmiştir. Biz de Cumhur İttifakı’nın İBB meclis üyeleri olarak haziran ayı meclis toplantısında bir teklif getirdik. Bu yıl İBB, 39 ilçeye 159 milyon TL’lik ağaç yardımı yapmak durumunda kalacak. Ekimi, dikimi ve bakımı tamamen bizlere ait olacak.” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve Nakipoğlu ailesi üyeleri bir fidanı toprakla buluşturuldu. Fidana ilk can suyu Başkan Volkan Yılmaz tarafından verildi. Tören, fidan dikiminin ardından sona erdi.