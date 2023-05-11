Silivri Belediyesi, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Oyunları başladı. 8-19 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik; yüzme, halter, masa tenisi, ayak tenisi, atletizm, şehir koşusu, bilek güreşi, kort tenisi, 3x3 basketbol, futbol ve satranç gibi 11 farklı spor branşında çekişmeli mücadelelere sahne olacak. Turnuvada dereceye giden yarışmacılara madalya, kupa ve spor malzemesi ödülü verilecek. Oyunların son gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında ise 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek.