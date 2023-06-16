SAK ekipleri tarafından verilen 1 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan Rumeli Üniversitesi öğrencisi 70 gönüllü, düzenlenen törenle Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartlarını teslim aldı. Törende konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak depremin bütün yaraları sarılana ve oradaki hayat normale dönene dek bölgede olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’de AFAD’a akredite olan 2. belediye olma özelliğini taşıyan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan vatandaşları afet konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Afet Koordinasyon Merkezinde Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından verilen 1 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan Rumeli Üniversitesi öğrencisi 70 gönüllü, düzenlenen törenle Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartlarını teslim aldı. Rumeli Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, yapılan protokol konuşmalarıyla devam etti.

TOZLU: “DEPREM BÖLGESİNDE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla 2021 yılında çıkmış olduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi yolculuğunda bugün geldiğimiz nokta ciddi yollar kat ettiğimizi gösteriyor. Bizler, olabilecek afetler için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için en önemlisi ülkemizde olabilecek tüm afetlere gönül birliğiyle el uzatabilmektir. Rumeli Üniversitesi gönüllülerimizin eğitimini Kahramanmaraş depreminden 6 ay önce tamamlamıştık. Deprem bölgesinde onlarla gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. 1 ekmeği 5 kişi bölüşerek yediğimiz günler oldu. Oradaki insanlara el uzattık. Bu ruhu ortaya koyan siz güzel insanlara iyi ki varsınız diyorum.” dedi.

KARA: “BU EĞİTİMİ ALMAK ÇOK BÜYÜK BİR AYRICALIK”

Tozlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara, “Bu eğitimi almak çok büyük bir ayrıcalık. Cana can katıyor, insanları kurtarıyorsunuz. Çocukları anne ve babalarına kavuşturuyorsunuz. Bunlar gerçekten çok önemli. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın organizasyonuyla Silivri’de yürütülen çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde bölgeye ulaşan ilk üniversite olduk. Bu bizim için onur verici bir durum. Bu rolü üstlenmemize vesile olan çok kıymetli Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “AFETLERE KARŞI KAMU OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ VAR”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle rektör hocamıza, onun şahsında Rumeli Üniversitesinin bütün ekibine ve bütün öğrencilerine bizimle yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz, iyi ki varsınız. Biz ülke olarak afetlerden sıkça nasibini alan bir coğrafyada yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi afetlere karşı kamu olarak sorumluluklarımız var. Silivri Belediyesi olarak bu sorumluluk bilincinden hareketle; ilçemizde bir Afet Koordinasyon Merkezi kurduk. 6 Şubat depreminden sonra tüm ilçe belediyelerine Afet Koordinasyon Müdürlüğü kurma zorunluluğu getirilse de biz daha öncesinde bir zorunluluk hissederek bu merkezi kurmayı başardık. Ben arama kurtarma ekiplerimizin lideri ve Afet Koordinasyon Merkezi sorumlumuz Uğur Tozlu’ya ve ekibine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu iş parayla pulla değil; gönüllülük esasına göre, insani duygularımızla ve sorumluluğumuzla yapılacak bir iş. Silivri Belediyesi olarak bu bilinçle yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’deki 1.300’ün üzerinde belediye içerisinde AFAD’a akredite olan ikinci belediye olduk. Bu akreditasyon çerçevesinde AFAD, herhangi bir afet anında Silivri Belediyesini arıyor. Yine ileri derecede arama kurtarma eğitimleri veren ilk belediyeyiz. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Belediyesinin arama kurtarma ekiplerine, arama kurtarma eğitimleri verdik. Esasında bütün bunlar çok kıymetli çalışmalar. İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Afet Eğitim Yılı’nda Silivri Belediyesi, Türkiye’deki tüm belediyeler içerisinde 150.000’i aşkın vatandaşına eğitim vererek birinci oldu. Bugün de burada, Rumeli Üniversitesinin öğrencileriyle Destek AFAD Gönüllüsü sertifikalarının dağıtım töreninde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

“AFET BİLİNCİNİN TOPLUMUN TAMAMINA YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKİYOR”

Silivri’de afetlere karşı bilincin daha da artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “6 Şubat’ta 11 ili kapsayan, 13,5 milyon insanı etkileyen, yıkım gücü ve etki alanı çok yüksek bir deprem yaşadık. Bu necip millet depremden sonra aldığı aksiyon, verdiği tepki, yardımlar vs. ile tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma yürüttü. Ama bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Afet bilinci dediğimiz hadisenin toplumun tamamına yaygınlaştırılması lazım. Silivri’de 2000’in üzerinde vatandaşımıza ulaşmış ve Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi vermiş durumdayız. Ama bunun yetmeyeceğini, yurdun dört bir yanına yayılması gerektiğini de biliyoruz. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olarak; Bozkurt’ta meydana gelen selde, Manavgat ve Milas’ta yaşanan orman yangınlarında, İzmir Bayraklı’daki deprem felaketinde afet bölgelerindeydik. Yani biz Türkiye’de nerede bir acı yaşanıyorsa oraya en hızlı hareket eden ekiplerden bir tanesiyiz. Ama bunlar bizim için yeterli değil. İlçe genelinde afet bilincini artırmamız ve afet yönetim sistemi planı yapmamız gerekiyor. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında Silivri’de üniversitemizin, belediyemizin, kaymakamlığımızın, STK’ların, site yönetiminin, annenin ve babanın ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Barınma yerlerinden tuvalet yerlerine, çadır kurulacak alanlardan mobil mutfaklara kadar hepsinin hazır edilmesi gerekiyor. Üstelik bunlar çok zor işler de değil. Biz bu yöndeki hazırlıklarımızı son hızla devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ANIMIZ BİR ACIMIZ BİR DEDİK”

6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz 6 Şubat depreminden sonra ‘Anımız bir, acımız bir’ diyerek büyük bir kampanya başlattık. 200 adedin üzerindeki tırı deprem bölgesine sevk ettik. Sizlerin de çok emeği ve katkıları oldu. Kumlu, Defne ve Belen’de 3 tane çadır köy kurduk. Antakya’da içerisinde 81 konteyner bulunan bir konteyner köyün tefrişatını bitirdik. Yani Silivri Belediyesi şu an içerisinde her şeyin olduğu, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı 400 kişilik barınma alanını deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza tahsis etmiş durumda. Silivri Belediyesi olarak depremin bütün yaraları sarılana ve oradaki hayat normale dönene dek bölgede olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.