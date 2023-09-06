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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye arama kurtarma ekipleri, yardım tırları, çadır ve konteyner köylerle destek olan Silivri Belediyesi, şimdi de 2023-2024 eğitim öğretim yılı için anlamlı bir destekte bulundu. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışma neticesinde, “Acılar paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça çoğalır” sloganıyla Hatay’ın Kumlu ve Belen ilçelerinde eğitim gören 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencisi 4.100 çocuğa, okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kaymakamlık ve belediyeler ile koordineli olarak gerçekleştirilen proje kapsamında Başkan Yılmaz, Hataylı öğrencilere okul setlerini bizzat teslim etti. Öğrenciler için hazırlanan setlerde; okul çantası, 10’lu el işi kâğıdı, 2’li pastel boya, 12’li sulu boya, 12’li defter kitap etiketi, A5 kareli defter, A5 çizgili defter, güzel yazı defteri, kalem açacağı (kalemtıraş), kalemlik, siyah kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, resim defteri, sayı sayma seti, silgi, stick yapıştırıcı gibi 1 yıllık kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yer aldı.

BAŞKAN YILMAZ HATAY’DA ÖĞRENCİLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Hataylı öğrencilere okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini dağıtmak için beraberindeki heyet ile birlikte bölgeye gitti. Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Doğu Ayrancı Köyü İlkokulunda, çanta ve kırtasiye setlerinin dağıtımına katılan Başkan Yılmaz, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Volkan Yılmaz daha sonra MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ve MHP Hatay İl Başkanı Mehmet Fevzi Aktay ile birlikte Belen Kıcı Köyü İlk ve Ortaokulu ile Belen Şevket Çalışkan İlk ve Ortaokulunda çocuklara okul setlerini hediye etti.

Başkan Volkan Yılmaz, Hatay ziyareti kapsamında, Kumlu Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı ve Kumlu Belediye Başkanı Mehmet Deli’yi de ziyaret etti. Hatay Kumlu’da İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve tefrişatı Silivri Belediyesi ve Nata Holding iş birliğiyle yapılan ve bulunduğu sokağa “Silivri Sokağı” adı verilen briket evleri de ziyaret eden Başkan Yılmaz, depremzedelerle bir araya gelerek ihtiyaçları konusunda istişarelerde bulundu. Hatay’ın Defne ilçesinde depremden etkilenen ve Silivri Belediyesinin ipek koza dokuma tezgâhı desteği verdiği Eko Doku Kooperatifini de ziyaret eden Başkan Volkan Yılmaz, Kooperatif Başkanı Emel Duman ve eşi Fikret Duman’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Volkan Yılmaz deprem bölgesi Hatay’daki temaslarını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Silivri Belediyesi tarafından Antakya’da kurulan konteyner köyü ziyaret ederek noktaladı.

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BAŞKAN YILMAZ: “BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Hatay’ın Kumlu ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 100 briket evi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılan 100 adet briket evin içerisindeyiz. Silivri Belediyesi ve Nata Holding iş birliğiyle İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu bu briket evlerin klimasından mutfağına, şofbeninden beyaz eşyasına kadar tüm tefrişatını üstlendik. Bugün de buradaki hemşehrilerimizi beraber ziyaret ederek onlarla hasbihal ettik, bir ihtiyaçları olup olmadığı konusunda istişarelerde bulunduk. Ama bugünkü sebebi ziyaretimiz Kumlu ve Belen’deki ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıftaki tüm çocuklarımızın, yaklaşık 5.000 çocuğumuzun çanta ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaktı. Biz, Silivri Belediyesi olarak her zaman ‘Anımız Bir, Acımız Bir’ diyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Onun için biz buradaki acıyı kendi acımız bildik. Yaralar sarılana kadar Hatay’daki görev bölgelerimiz Defne, Kumlu ve Belen’de olmaya devam edeceğiz. Bütün hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Programlara Silivri heyetinden Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu ve Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Serkan Çalış katıldı.