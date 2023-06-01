Silivri Belediyesi bültenine göre, Silivri Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2023 gencin katılacağı Çanakkale Gençlik Gezisi düzenliyor. 3 Haziran 2023 Cumartesi ve 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte Çanakkale’nin kültürel, tarihi ve dini yapıları ile şehitlikleri gezilecek.

Silivri Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılına özel etkinliklerine devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan 2023 gence özel Çanakkale Gençlik Gezisi düzenleniyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinliğe ilçede yaşayan 15-25 arası gençler katılabilecek. 3 Haziran 2023 Cumartesi ve 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek olan etkinlikte Çanakkale’nin kültürel, tarihi ve dini yapıları olan; Namazgâh Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Koca Seyit, Abide, Seddülbahir Köyü, Ezineli Yahya Çavuş Alçıtepe Köyü, Anzak Koyu, Albayrak Sırtı, Kanlı Sırt, Conkbayırı ve Bigalı Köyü Atatürk Evi gezilecek. Ayrıca gezi kapsamında Şahindere Şehitliği ve Bomba Sırtı 57. Alay Şehitliği de ziyaret edilecek. Etkinliğin ilk günü saat 07.00’da Silivri Merkez VEGA AVM yanından, ikinci günü ise saat 07.00’da Silivri’nin köy ve beldelerindeki muhtarlıkların önünden kalkan araçlarla Çanakkale’ye gidecek gençlere, kokartlı rehberler eşlik edecek. Çanakkale Gençlik Gezisi etkinliğine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.

BAŞKAN YILMAZ’DAN ÇANAKKALE GENÇLİK GEZİSİNE DAVET

Silivrili gençlerini Çanakkale Gençlik Gezisi etkinliğine davet eden Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin kültürel ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 3-4 Haziran 2023 tarihinde gençlerimizle birlikte atalarımızın tüm dünyaya büyük bir mücadele örneği verdiği ve bir karış toprak vermemek için savaştığı Çanakkale’yi gezeceğiz. Gençlerimiz bu gezide Çanakkale’nin manevi havasını, tarihi ve kültürel mekânlarını keşfedecek, şehitliklerini ziyaret edebilecekler. Gençlerimizi Çanakkale Gençlik Gezisi organizasyonumuza davet ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

ÇANAKKALE GENÇLİK GEZİSİ KATILIM ŞARTLARI:

1) Başvurular Kültür Merkezinden ve Muhtarlıklardan şahsen yapılacaktır.

2) Çanakkale Gençlik Gezisine sadece 15-25 yaş arası katılım sağlayacaktır.

3) Geziye katılabilmek için Silivri ilçesinde ikamet etmek zorunludur.

4) Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası olmayanlar geziye kayıt yaptıramayacaktır.

5) 15-17 yaş arasındaki çocuklar, geziye aile onaylı muvafakatname ile katılabilecektir.

6) Başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

7) Başvuru yapanlar için gezi tarihinden (1) gün önce hatırlatma mesajı iletilecektir.

8) Katılımcıların programda belirtilen saatte toplanma yerinde olmaları gerekmektedir. Geciken katılımcı için Silivri Belediyesi sorumluluk almayacaktır.

9) Katılımcıların herhangi bir hastalığı var ise gezi esnasında oluşabilecek sağlık sorunlarından dolayı Silivri Belediyesi sorumlu değildir.

10) Hava koşulları göz önünde bulundurularak yağmurluk, şapka, şemsiye getirilmesi tavsiye edilir.

11) Ulaşım, karayolu ile yapılacağı için araç tutmasına karşı tedbirli olunması tavsiye edilmektedir.

12) Gezi sırasında kişisel eşyalar araca veya emanetçiye teslim edilmemelidir. Oluşabilecek kaybolma veya çalınma durumlarından dolayı Silivri Belediyesi sorumlu değildir.

13) Gezi programı Silivri Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Taleplere bağlı olarak program değiştirilmeyecektir.

14) Gezi programına bağlı olarak bazı alanlarda otobüsün ulaşamayacağı yerler olabilmektedir. Bu gibi durumda görevli rehberin yönlendirmesiyle hareket edilecektir.

15) Silivri Belediyesi, hava ve yol koşullarından doğabilecek olumsuz durumlarda programda değişiklikler yapabilecektir.