Silivri Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle “Türkiye Çevre Haftası Kutlama Etkinliği” gerçekleştirdi. Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte çevre bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik stantlar açılırken; atölye çalışmaları, sıfır atık ileri dönüşüm örnekleri sergisi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Daha yeşil, daha yaşanabilir bir kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çevrenin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, Silivri’de “Türkiye Çevre Haftası Kutlama Etkinliği” düzenlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çevre bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik stantlar açılırken; atölye çalışmaları, sıfır atık ileri dönüşüm örnekleri sergisi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Açılan stantlarda Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Mahalle Evi kursiyerlerinin dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları ürünler de sergilendi. Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ilçe genelindeki okullardan öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.