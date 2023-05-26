Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Üreten Silivri’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, kadınları üretime teşvik eden projeler geliştirmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Tohum Ekimi ve Fide Yetiştiriciliği kurslarına katılan kadınlara yapılan atalık tohumu dağıtımının ardından, şimdi de fide dağıtımı gerçekleştiriliyor. İlçe genelindeki 20 Mahalle Evinde eğitim gören 550 kadın kursiyere; domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, kavun ve karpuzdan oluşan 80.000 adet fide hediye ediliyor. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) atalık tohumlardan yetiştirilen fidelerin dağıtımı ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi hedefleniyor.

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