Silivri Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Ezgi A.Ş. bünyesinde çalışan 984 işçiyi kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi, Yaşar Kemal Fuaye ve Sergi Salonunda gerçekleştirilen toplantıda imzalandı. Toplantıya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Mahalli İdareler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, belediye meclis üyeleri ve işçi temsilcileri katıldı.

ÜCRET ZAMMI % 51,52 OLDU

01.01.2023-31.12.2024 tarihlerini kapsamak üzere 2 yıllık uygulanacak olan yeni toplu iş sözleşmesi ile 31.12.2022 tarihi itibariyle en düşük 250,80 TL/Gün- 7.524,00 TL /Ay olan çıplak ücretler, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 51,52 artışla 380 TL / Gün- 11.400,00 TL/Ay’a yükseltildi. Sözleşme kapsamındaki en yüksek ücretler ise 402,60 TL/Gün – 12.078,00 TL/Ay’dan % 42,82 oranında artışla 575,00 TL/Gün – 17,250,00 TL/Ay’a yükseltildi. Birinci altı ayda uygulanacak bu ücretlere sözleşmenin ikinci altı ayında (01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere) % 8, üçüncü altı ayında (01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 7, dördüncü altı ayında ise (01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Çıplak ücretlerde birinci altı ay için % 50’lerin üzerinde biz zam yapılırken, sosyal nitelikli yardım ve ödemelerde ise % 100’lerin üzerinde artışlar sağlandı.

ORUÇÖZ: “HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Toplu İş Sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Mahalli İdareler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, “İnşallah bu sözleşme belediyemiz ve çalışanlarımız için hayırlara vesile olur. Allah hayırlı uğurlu etsin.” dedi.

ERSOY: “SİLİVRİ’YE İLK GELİŞİM VE ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR GÖRDÜM”

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, “Silivri’ye ilk gelişim ve çok güzel bir şehir gördüm. Bu güzel şehri bugüne getiren, imar eden, böyle güzel bir şehri vatandaşlarımızın hizmetine sunan değerli Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu şehrin imarında mutfakta çalışan siz değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şehir ortaya çıkarmışsınız. İnşallah aynı şekilde devam eder. Başkanımız mütevazı bütçesiyle en iyi toplu sözleşmeyi ortaya çıkarmak için elinden geleni yaptı. Biz buna şahidiz. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah daha güzel sözleşmeler Allah bize nasip eder.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “ÇALIŞANLARINA BORCU OLMAYAN ENDER BELEDİYELERDEN BİRİYİZ”

Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Biz bu hikâyeye başlarken ‘Silivri değişecek, gelişecek ve parmakla gösterilen bir şehir olacak’ inancıyla birlikte hedefimizi özetleyen ‘Marka Kent Silivri’ diyerek yola çıkmıştık. Ve şükürler olsun ki Silivri’mizin yerli ve yabancı herkes tarafından ‘Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var’ şeklinde tarif edilen ve nihayetinde ‘Şimdi Silivri Bir Başka Güzel’ olarak görüldüğü günleri yaşar olmuş bulunmaktayız. Bu değişim ve gelişimin en önemli unsurlarından birisi, gerektiğinde gecesini gündüzüne katarak benimle birlikte çalışarak ‘Silivri için üreten, Türkiye için Geliştiren’ çalışma arkadaşlarımızdır. Çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığı konusunda önceliğimiz her daim ‘Emeğin Karşılığını Alın Teri Kurumadan Veriniz’ olmuştur. Hatırlanacağı üzere göreve geldiğimiz zamanda yine önceliklerden en önemlisi kurumumuza hiç yakışmayan, belediyemize hiç yakışmayan biriken personel borçlarıydı. 1 yılı aşkın ikramiye borçlarının, kredi kartına faiz ödeyen personelimize ödenmesi gerekiyordu. Ve çok hızlı bir çalışmayla 1 yılı aşkın birikmiş olan ikramiye, tazminat gibi personelimize olan borçların tamamını ödedik ve o günden sonra bütün ödemelerimizi personelimize günü gününe yaptık. Yapmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yine emekli olan, emekli ikramiyesi hayalini gerçekleştirecek olan mesai arkadaşlarımız maalesef ki 1 yılı aşkın sürelerde bölük börçük tazminatlarını almaya çalışıyorlardı kurumumuzdan. Oysa ki bugün Silivri Belediyesinden emekli olan bir arkadaşımız, hakkı olan emekli ikramiyesini tek seferde tamamını bir bütün halinde öder olduk. Onun için bugün bu bir marifet olmayabilir ama Türkiye’de maalesef bir marifet haline dönüştü. Personeline, işçisine borcu olmayan ve ödemelerini günü gününe yapan ender belediyelerden bir tanesi Silivri Belediyesi. Bu ödemelerin yanı sıra biz mesai arkadaşlarımızın daha verimli, daha huzurlu ve daha güvenli çalışabileceği ortamların oluşması adına yapılması gerekenlerin olduğunu fark ettik. Silivri Belediyesi biz göreve geldiğimizde 1 tane ana hizmet binasının dışındaki hizmetlerin yürütüldüğü binaların tamamı ya konteynırdı ya prefabrikti. Soyunma odası yok, duşu yok, dinlenme odası yok, yemekhanesi yoktu. Normalde belediye başkanları hizmet binalarının yapımını öncelemezler. Vatandaşa spor salonu, park bahçe, kültür merkezleri gibi binaları inşa ederler ama biz dedik ki Mutlu Silivri’nin olabilmesi için önce o şehre hizmet edenlerin mutlu olması gerekiyor dedik. Ve 1.000 metrekare alanda Zabıta Müdürlüğü binamızı ve Afet Koordinasyon Merkezimizi inşa ettik. Belediyemizin arkasındaki kat otoparkında yaklaşık 2.500 metrekare bir alanda bir ek hizmet binamızın ama şu an mevcut binamızın eşdeğer metrekaresinde, garajımızın olduğu alanda bir ek hizmet binasını inşallah 6 ay sonra bitirmiş olacağız. Planlı ve ölçülü bir mali yönetim ile belediyemizin gelir ve giderleri kontrol altına alınmış, israfın önüne geçilerek elde edilen tasarrufla hizmet kalitesi ve çeşitliliği zenginleştirilmiştir. Değişim ve gelişimin paydaşlarından birisi olan çalışanlarımız, belediyemiz imkânları da dikkate alınarak ihmal edilmemiştir. İşte bugün bu anlayışımızın şekillendirdiği bir Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması için bir aradayız.” diye konuştu.

“YORULMADAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yapılan zamlara ilişkin detaylı rakamları açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinde çalışan 984 işçi için Silivri EZGİ A.Ş. ile HİZMET-İŞ Sendikası arasında imza altına alacağımız ve 01.01.2023 – 31.12.2024 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 yıl süreli olacak Toplu İş Sözleşmesinde, çalışanlarımıza yönelik aşağıdaki iyileştirmeler yapılmıştır. 31.12.2022 tarihi itibariyle en düşük 250,80 TL/Gün- 7.524,00 TL /Ay olan çıplak ücretler, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 51,52 artışla 380 TL / Gün- 11.400,00 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Sözleşme kapsamındaki en yüksek ücretler ise 402,60 TL/Gün – 12.078,00 TL/Ay’dan % 42,82 oranında artışla 575,00 TL/Gün – 17,250,00 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Birinci altı ayda uygulanacak bu ücretlere sözleşmenin ikinci altı ayında (01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere) % 8, üçüncü altı ayında (01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 7, dördüncü altı ayında ise (01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 5 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Silivri Belediyesinde çalışanlar açısından bir ilk olan bu sözleşmede hayata geçirilerek, çalışanların ücretlerinin enflasyona karşı koruma altına alınması sağlanmıştır. Bunun için altışar aylık dönemlerdeki enflasyonun ücret zamlarından fazla olması halinde, fazla olan kısımların ücret zamlarına ilave edilmesi ücret zammı maddesinde düzenlenmiştir. Çıplak ücretlerde birinci altı ay için % 50’lerin üzerinde biz zam yapılırken, sosyal nitelikli yardım ve ödemelerde ise % 100’lerin üzerinde artışlar sağlanmıştır. Bu bağlamda; Yılda 40 gün olarak ödenmekte olan ikramiyelerin gün sayısı birinci yılda 60 güne, ikinci yılda ise 70 güne yükseltirmiştir. Kıdemliliği teşvik için her bir kıdem yılı karşılığında 0,5 TL/Gün olarak ödenmekte olan kıdem zammının, birinci yılda 1,00 TL/Gün, ikinci yılda ise 2,00 TL -/Gün olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Kademeli olarak 7- 8- 9 – 10 - 20 TL/İşgünü olarak uygulan sorumluluk primleri, birinci yılda % 100 artışla 14 – 16 – 18 – 20 - 40TL/İşgünü olarak ödenecektir. 125 TL/Ay olarak ödenmekte olan yakacak yardımı, birinci yılda % 100 artışla 250 TL/Ay’a yükseltilmiştir. 30 TL/İşgünü olan yemek yardımı, birinci yılda 55 TL/İşgünü olarak ödenecektir. Dini bayramlarda 400 TL olarak ödenen bayram yardımı 650 TL’ye çıkarılmıştır. Eğitimi Teşvik Primleri 5-20 TL / Gün iken 20 – 70 TL/Güne yükseltilmiştir. Yine bir ilk olarak Ramazan ayı öncesinde çalışanlara ayni olarak gıda yardımı yapılması sözleşme hükmü haline getirilmiştir. Sosyal yardım ödemelerinin sözleşmenin ikinci yılında, bir önceki yılın enflasyon oranı yüzde 30’u aşması halinde, aşan kısım kadar ilave ile ödenmesi de sözleşme hükmü altına alınmıştır. İmzalanan bu sözleşme ile 31.12.2022 tarihinde 9.951,91 TL/Ay olan giydirilmiş ortalama ücretler, birinci altı ayda 15.803,99 TL/Ay’a, ikinci altı ayda ise 16.955,84 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Sözleşme ile giydirilmiş ücretlerde birinci yıl artış oranı ortalama % 64,6 olmuştur. Kıymetli mesai arkadaşlarım. Az’ın karşıtı Çok’tur. ‘Az veren Candan Çok veren Maldan’ şeklinde bir deyim var bilirsiniz. Var olanı paylaşmayı candan istemek ilkemizdir ve her daim öyle olacaktır. Çalışanlarımızın; ‘İyinin düşmanı daha iyi, Güzelin düşmanı daha güzel’ anlayışı ile Silivri’miz için daha çok çalışacaklarına olan inancımı ifade etmek istiyorum. Benim önümde 1 yıl gibi bir süre var. Sizin önünüzde de uzun bir çalışma hayatı inşallah. Ama şunu ifade etmek istiyorum: Biz göreve gelirken koşacağımızı, bu şehre aşkla, heyecanla, sevgiyle 7/24 gecemizi gündüzümüze katarak hizmet edeceğimizi söylemiştik. Bu süreçte Silivri’de yaşanan değişim, Silivri’deki fark, Silivri’deki kurumsal yapının oturması noktasında gözle görülür olumlu değişimin herkes tarafından fark edildiğini ifade etmek istiyorum. Kalan zaman zarfında da hem sizlerin alacağınız maaşları son kuruşuna kadar hak ederek çalışacağınızdan, benim de bu şehre sizlerle beraber koşarak, yorulmadan, bıkmadan hizmet edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yapılan bu Toplu İş Sözleşmesinin sizlere, ailelerinize ve kurumlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum: Mart ayına geldik ve Toplu İş Sözleşmemizi imza edeceğiz. Bundan kaynaklanan maaş farklarını bugün hesaplara yatıracağız. Yine birçok arkadaşımızın merakla beklediği banka promosyonu ihalemiz olacak. Mart ayında ihalesini yapacağız.” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi