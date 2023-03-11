Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçilere hediye eden Silivri Belediyesi, ayçiçek tohumlarının dağıtımına devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka, Değirmenköy ve Çanta mahallelerinde düzenlenen Milli Hibrit Ayçiçek Tohumu Dağıtım Törenleri ile 450 çiftçiye, 1 milyon 675 bin TL değerindeki 450 paket yerli ayçiçek tohumu dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 6.075 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesinin dağıttığı 2023 paket milli hibrit ayçiçeği ile ilçedeki 30.000 dönüm arazi yerli milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Silivri Belediyesi, gerçekleştirdiği milli hibrit ayçiçeği dağıtımları ile üreticilere doğrudan 7 milyon TL destek vermiş olacak.

MUHTARLARDAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Dağıtım törenlerinde konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, Değirmenköy Mahallesi Muhtarı Erkan Varol ve Çanta Sancaktepe Muhtarı Hayri Şahin, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçiye olan desteklerinin her geçen gün arttığını dile getirerek bu desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.

ERTUĞRUL: “ARAZİLERİMİZİN TARIMSAL DEĞERİ ARTIYOR”

Gümüşyaka’daki törende konuşan İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz göreve başladığı ilk günden itibaren başlattığı tarım ve hayvancılık desteklerine devam ediyor. Bu çalışmalar Silivri’nin adını tarım ve hayvancılıkla duyurmayı sürdürüyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Belediyemizin yaptığı destekler sayesinde gençlerimizin tarıma olan ilgisi de her geçen gün artıyor. Artık Silivri’de ekilmeyen, boş kalan bir karış bile yerimiz kalmadı. Bu da arazilerimizin tarımsal değerinin arttığını gösteriyor. Ben, tarım ve hayvancılık noktasında desteklerini esirgemediği için Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖLÇER: “GÜMÜŞYAKA GÜMÜŞYAKA OLALI BÖYLE HİZMET GÖRMEDİ”

Gümüşyaka Mahallesi’ndeki dağıtım töreninde konuşan Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Belediye Başkanımız göreve talip olurken ‘Silivri’de bir şey değişecek, her şey değişecek’ demişti. Silivri’nin merkezden ibaret olmadığını söyleyerek ilçemizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğine söz vermişti. Aradan geçen 4 yıla baktığımızda Silivri’mizin her köşesinin değiştiğini görüyoruz. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çalışmalarıyla Gümüşyaka, daha önce hayalini bile kuramadığı hizmetlere kavuşuyor. Mahallemizin E-5’in güneyinde kalan kısmında altyapıdan üstyapıya, elektrik hatlarından internet hatlarına, asfalttan kaldırıma kadar çok geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Pazar alanımız iyileştiriliyor. Millet Bahçemiz yapıldı. Sağlık Ocağımız 6 ay gibi kısa bir zamanda bitirildi. Gümüşyaka Gümüşyaka olalı böyle hizmet görmedi! Arpa, saman, mısır silajı ve gübre desteğinin ardından bugün de çiftçimize milli hibrit ayçiçek tohumu dağıtıyoruz. Mahallemiz için yaptığı desteklerden ve çalışmalardan dolayı Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizi izlemeye devam ediniz!” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ, İSTANBUL’U BESLEYECEK POTANSİYELE SAHİP”

Dağıtım törenlerinde açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Öncelikle Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Hakk’ın rahmetine kavuşan bütün vatandaşlarımıza cenabı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek söylerime başlamak istiyorum. Biz yola çıkarken; Silivri’yi yalnızca merkezinden ibaret bir anlayışla değil, bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz demiştik. Silivri’ye değer katacak Gümüşyaka, Selimpaşa, Ortaköy, Kurfallı ve Danamandıra var demiştik. Kısacası Silivri’nin bir bütün halinde ayağa kalkacağını söylemiştik. Bu topraklarda üretmemiz, çok çalışmamız ve ülke ekonomimize katkı sağlamalıyız demiştik. Yolun başındayken bana ‘Ya başkan çiftçilik mi kaldı? Hayvancılık mı kaldı? Tarım topraklarından olacak bir şey yok; ne zaman imar gelecek? Tarım topraklarına ne zaman apartmanlar, binalar yapacaksınız?’ demişlerdi. Biz ise inatla, Silivri’deki bir karış tarım toprağını heba etmeyeceğimizi, boş bırakmayacağımızı, ekeceğimizi ve dikeceğimizi söyledik. Eskiden babalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin çalışmalarıyla Rami Halinin Silivri’den, Çatalca’dan beslendiği, her köyden kamyon kamyon ürünlerin Rami’ye gittiği günlerin özlemini çektiğimizi ifade etmiştik. Burada yaşayan o insanlar bu hikâyeyi bir kere yazdılar. Onların torunları ve çocukları da bu hikâyeyi tekrar yazabilir dedik. Çünkü biz, 15 milyon İstanbullunun hemen yanı başındaki bu toprakların ve bizlerin tek bir ihtiyacı olduğunu biliyoruz. O da çok çalışmaktan ve üretimden geçiyor.” diye konuştu.

“YABANCI TOHUM KARTELLERİNİN PRANGALARINI ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ”

Silivri Belediyesi olarak yaptıkları tarımsal çalışmaları ve yerli tohum desteklemeleri hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve gelir gelmez Silivri’de ekilmeyen, dikilmeyen veya kim tarafından ekildiği belli olmayan, kira alınmayan belediye arazilerinin, Silivri’deki çiftçilere ait olduğunu söyleyerek bir çalışma başlattık. Ne yaptık? Tarımsal Hizmetler Müdürlüğündeki arkadaşlarımızda bu arazilerimizi ektik, biçtik ve buradan elde ettiğimiz ürünleri çiftçi kardeşlerimizle paylaştık. Ben onların yaptıkları tüm çalışmalarla gurur duyuyorum. Bugün yaklaşık 3.500 dönümde zirai faaliyet yapıyoruz. Tohumluk arpadan samana, yem bezelyesinden silajlık mısıra ve ayçiçek yağına kadar ürettiğimiz ürünleri çiftçilerimizle ve dar gelirli vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediyemizin envanterine kazandırdığımız katı gübre serpme makinesi ile üreticilerimizin ahırlarındaki hayvansal gübrelerini bertaraf ediyoruz. Dilerlerse tarlalarına taban gübresi olarak homojen bir şekilde serpiyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol ile 2 yıldır Silivri’deki tüm hayvancılarımızın aşı ücretlerini Silivri Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Ayrıca Türk tohumculuğunu da destekliyoruz. Ülkemizde kartel haline gelen ayçiçek tohumculuğunun üzerindeki bu sisi dağıtmamız gerektiğinin ve ayçiçekte de Türk tohumlarını desteklememiz gerektiğinin farkında olarak; Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği ile beraber 2 yıl önce bir çalışma başlattık. Gümüşyaka’daki Tarımsal Üretim Araştırma Merkezinde (TÜRAM) 8 tane yerli, Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimlerini yaptık. Aldığımız sonuçlardan sonra 1.200 dönüme yerli milli ayçiçek tohumu ekeceğimizi söyledik. Arkadaşlarımdan bazıları ‘Başkanım yanar, kavrulur, olmaz, rekoltesi düşer. Hepsini değil bir kısmını ekelim’ dediler. Kendilerine şunu söyledim; ilk havalanan İnsansız Hava Aracı (İHA) uçabildi mi? Hayır. İlk havalanan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) attığı hedefi vurabildi mi? Hayır. Biz de 1.200 dönümün tamamına Türk tohumunu ekeceğiz ve Türk tohumculuğunu destekleyeceğiz dedik. Tohumlarımızı Selimpaşa’ya, Büyükçavuşlu’ya ve Gümüşyaka’ya ektik. Aldığımız sonuçlar dönüm başına 200 ila 230 kg arasında. Yani sonuçlar gayet iyi. Buradan elde ettiğimiz yaklaşık 70.000 litre ayçiçek yağını da Silivrili vatandaşlarımızla paylaşacağız. Şunu da ifade etmek istiyorum; belki daha düşük rekolteler de alabiliriz ama bizim desteklememiz gereken yerli tohum firmaları İHA’lar kadar, SİHA’lar kadar önemli işler yapıyorlar. Biz artık bu yabancı tohum kartellerinin ayağımıza bağlamış olduğu prangaları çözmek zorundayız.” dedi.

“SİLİVRİ TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GELDİ”

Silivri’de tarım demeye, üretmeye, çalışmaya ve bu topraklara alın teri dökmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Volkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla ürettiğimiz 800 ton tohumluk arpanın 500 tonunu çiftçilerimizle paylaştık. Geriye kalan 300 tonu da Sarı Tohumculuk tarafından üretilen TR-2242 kodlu yerli ve milli Türk ayçiçek tohumlarıyla takas ettik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023 yılında 2023 paket yerli, milli, hibrit Türk tohumunu siz değerli çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Her paket ile 13 ila 15 dönüm yer ekebileceksiniz. Böylece Silivri’mizde yaklaşık 30.000 dönüm arazi, bizim dağıttığımız yerli ve milli ayçiçek tohumlarıyla buluşmuş olacak. Silivri Belediyesinin cebinden kuruş para çıkarmadan 7 milyon TL’lik doğrudan desteği çiftçilerimize vermiş olacağız. İlçe Tarım Müdürlüğümüz de 10.000 dönüm yer ekilecek ayçiçek tohumu dağıtacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de sağ olsun ne yaparsak arkamızdan geliyor ve bizi takip ediyor. Onların da bir bu kadar dağıtacağını varsayarsak bu yıl Silivri’de ekilen ayçiçek tohumlarına Silivrili çiftçilerimiz tek kuruş para ödememiş olacaklar. Silivri’de büyük çaplı çiftçilik yapan arkadaşlarımız diğer tohumlardan ekiyorlar biliyorum. Belki arazilerinin tamamına bizim gibi risk alıp Türk tohumu ekemezler ama birkaç torba ile 50 dönüm, 100 dönüm araziyi Türk tohumları ile eksinler, diksinler. İnanıyorum ki iyi sonuçlar elde edecekler. Parklar, bahçeler, yollar, kreşler, sağlık ocakları yapıyoruz ama beni en çok mutlu eden yaptığımız bu toplantılardır. Türk tarımı için atılan bu adımlar beni o yatırımlardan daha fazla mutlu ediyor. Üretmeye devam edeceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz. Çok çalışarak genç çiftçilerimizin, kadın çiftçilerimizin sayısını artıracağız. Destekse destek, ilave destekse ilave destek. Biz bu topraklarda üretmeye ve bu topraklarda yaşayanların göç etmesini engellemeye mecburuz. Silivri marka bir şehir olacak derken de tarımın Silivri’nin bu lokomotif gücü olduğuna inanarak söylüyorduk. Silivri, yaptığımız çalışmalarla şu an sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geldi. Göreceksiniz önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok daha farklı gelişmeleri hep birlikte yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE KAÇAK YAPIYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Silivri’deki tarım, orman ve hazine arazilerinin korunması gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Her fırsatta üretimin öneminden bahsediyoruz. Bu toprakların Türkiye’nin en bereketli toprakları olduğunu söylüyoruz. Üretirken aynı zamanda bize miras değil emanet olan bu toprakları korumamız gerekiyor. Bu bizim için vatan borcu, namus borcudur. Türkiye’de en fazla kaçak yapı yıkan belediye Silivri Belediyesidir. 1.100 tane kaçak yapı yıktık. Kaçak yapı yıkmak yürek ister ama biz hep söylüyoruz; kimsenin kartvizitine bakmadan, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Sizler de bize destek olacaksınız ve bu tarım topraklarını hep birlikte koruyacağız. Tekrar söylüyorum bedeli ne olursa olsun asla taviz vermeyecek, geri adım atmayacağız. Silivri’de kaçak yapıya geçit vermeyeceğiz. Bu toprakları talan ettirmeyecek ve yağmalatmayacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere milli hibrit ayçiçek tohumları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Açılış törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, geçmiş dönem belediye başkanları Tahir Sert, İsmet Kirazpınar, Hüseyin Agu, Mümin Tuğlu, Osman Topaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi