Silinen dosyaları geri getirme programsız yollarından biri; geri dönüşüm kutusuna bakmaktır. Kurtarmak istediğiniz dosya yakın zamanda silindiyse, Geri Dönüşüm Kutusu’ndan kolayca geri getirebilirsiniz. Silinen dosyaları kurtarmak için şu adımları izleyin:

Geri Dönüşüm Kutusu’na çift tıklayın. Silinen dosyalarınızı bulun.

Sağ tıklayın ve Geri Yükle’yi seçin veya dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu dışına taşıyın.

Kaybolan dosyalarınız Geri Dönüşüm Kutusu’nda değilse, kurtarmak için başka yöntemler kullanmanız gerekiyor. Kaybolan veya silinen dosyaları geri getirmek için kullanacağınız programlar şunlardır:

1-Recuva: Amacı silinen dosyaları kurtarmak olan veri kurtarma yazılımıdır.

Programı indirdikten sonra, Recuva’yı çalıştırın. İlk pencerede Next seçeneğine tıklayın. Hangi dosya türünde kurtarma işlemi yapmak istediğinizi seçin. Silinen dosyanın daha önce nerede olduğunu seçin. Start seçeneğine tıklayın. Silinen dosyaları arama işleminin tamamlanmasını bekleyin, İşlem tamamlandığında program, seçtiğiniz formattaki silinen tüm dosyaları karşınıza çıkaracaktır.

2- Disk Drill: Disk drill programı en başarılı veri kurtarma programı olarak gösteriliyor. Disk Drill, hem mac hem de windows platformu için kullanılan bir programdır.

Disk Drill başladığında tüm disklerimizi liste halinde ekrana sıralıyor.Burada kurtarma yapmak istediğimiz diski belirliyoruz. Sonra “Recover’’ yazısının yanında bulunan buton ile alt menüsünü açıyoruz.

Fakat açılan menüde ‘Deep Scan’ seçeneğini seçersek derin tarama gerçekleşecektir. Defalarca format atılmış olmasına rağmen ilgili diskteki tüm bilgileri kurtarma işlemi başlamış olacaktır. ‘Quick Scan’ seçeneği ile yüzeysel bir tarama gerçekleştirecek ve ancak üzerine yazılmamış verilerin kurtarılmasını sağlayacaktır. Deep Scan seçeneğini seçiyoruz ve tarama başlıyor. Taranan verinin boyutuna bağlı olarak bu işlem uzun sürer. Anlık olarak başka bir işlem yapmanız gerekirse, üst menüde bulunan ‘Pause’ seçeneği ile işlemi duraklatabilirsiniz. Daha sonra kaldığınız yerden taramaya devam edebilirsiniz. Tarama işlemi bittikten sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkacaktır. Sol tarafta sonuçları listeleyebileceğimiz başlıklar yer almaktadır. Buradan resimler, videolar, belgeler şeklinde filtreleme yapıp arama yapabiliyoruz. ‘Derin tarama sonuçlandı’ uyarısı sağ altta çıktığında işlem tamamlanır. Bu uyarıdan sonra tüm verilerimizin boyutlarını görebilirsiniz. Hepsini seçerek kurtarma işlemini başlatabilirsiniz. Alanda dosyaların kurtarılacağı konumu seçin. Daha sonra alanda gösterilen “recover” yazısına tıklayın. Tüm kayıp verileriniz geri gelecektir.

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