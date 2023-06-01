Örnek No:55*

T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çavuş Mahallesi, 98 Ada 11 Parsel De C Blok 7. Blokta Bulunan 2+Normal Kat Bağımsız BölümŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 70,01 m2

İmar Durumu :İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mah. 98 Ada, 11 Parsel sayılı taşınmaz, 27/10/2013 tarihli 1/100 ölçekli Merkez 1. Etap uygulama planında kısmen E=1.20 yapılaşma yoğunluğunda 3 kat konut alanında kısmen de imar yolunda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.834.845,60 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/06/2023 - 10:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 10:16

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.