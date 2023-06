Şile Belediye Başkanlığı Veterinerlik Müdürlüğü Kemik operasyonu, enfeksiyon tedavisi, kısırlaştırma bölümünün büyütüldüğü, röntgen ve laboratuar ünitelerinin bulunduğu Şile Belediyesi Veterinerlik Operasyon Merkezinin inşa çalışmaları hızla ilerliyor. Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da çalışmalar hakkında “can dostlarımız için ne yapsak azdır İlk etapta başlattığımız ve tamamlandığında can dostlarımız için kapsamlı bir sağlık hizmetini onlarla buluşturmuş olacağız. Ayrıca ilgili birim müdürlüğü arkadaşlarım sevimli dostlarımızı sağlıklarına kavuşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Şile Belediyesi olarak Her gün sevgi ve ilgi ile sevimli dostlarımızın tedavilerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü, biz onları çok seviyoruz, sevimli dostlarımız her şeyin en iyisine laik” değerlendirmesi yaptı.