Pandemi ve deprem felaketi sonrasında devam eden kıyı ve yazlık bölgelere olan yoğun göç hareketliliği, gayrimenkul fiyatlarındaki artışın devam etmesindeki ana etmenlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle bu bölgelerdeki az katlı ya da müstakil evlere yönelik taleplerin artması, fiyatları da yukarı yönlü harekete itiyor. Ayrıca uzaktan çalışma sisteminin kalıcı olarak yer edinmesi, özellikle beyaz yakalı çalışanlar için bu bölgeleri tercih etme sebebi olarak öne çıkıyor.

Yapılan çalışmalar göre; İstanbul’dan tamamen ayrılamayanlar ancak şehir merkezinde yaşamayı tercih etmeyen büyük bir kesim, Silivri ve Şile gibi bölgelerdeki müstakil ya da az katlı konutları tercih ediyor. Bu bölgeler aynı zamanda İstanbul’a yakın yazlık semtler olarak da tanımlanabileceği için tercih sebebi oluyor.

Yapay zeka ve büyük veri analizi kullanılarak yapılan çalışma sonrası çıkan sonuçlar da buraya olan talebin fiyatlardaki artışa yansıdığını gösteriyor. İstanbul Şile son 3 yıldaki %884 artış ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Şile bölgesindeki son üç yıldaki konut satış fiyatı değer artışı %884 seviyesini bulurken, bu rakam son bir sene için %132 olarak ölçüldü.

ANTALYA ZİRVEYE TIRMANIYOR

Antalya’da da belirgin bir artış görülürken; son üç yılda satış fiyatı değer artışı %867, bu rakam son bir sene için ise %141 oldu. Satılık konutlarda metrekare bazında Nisan 2023 güncel verilerine göre, Şile’de 39.038 TL, Antalya’da ise 25.997 TL oldu. Şile’de konut kiraları son bir yılda %144, son üç yılda ise %739 artış gösterdi. Antalya’da ise konut kiraları son bir yılda %79, son üç yılda ise % 434 artış gösterdi.

BODRUM’DA REKOR ARTIŞ

Sosyal olanakları, geniş ve kaliteli hizmet sağlayabilen alt yapıları ve ulaşım kolaylığı avantajları sayesinde yazlık bölgeler içinde Bodrum ilk tercih olarak öne çıkıyor. , Bodrum’un genelinde son bir yıldaki satılık konut fiyat artışı %93 olurken, Nisan 2023 verilerine göre, metrekare başına düşen satış fiyatı 60.456 TL seviyelerini buldu. Bodrum’da son bir yıldaki en yüksek satılık değer artışı %160 ile Gümbet bölgesinde görülürken, Nisan 2023’e göre, metrekare başına satış fiyatında 79.122 TL ile Yalıkavak bölgesi birinci sırada görülüyor. Bodrum genelinde son 3 yıl içerisindeki satış fiyatlardaki değer artışı seviyesi ise %675 gibi ortalamanın oldukça yüksek bir noktasında seyrediyor.

Satılık yazlık konutlarda en fazla stok Nisan 2023 itibariyle 5.744 adet ile Antalya’da bulunuyor. Antalya’yı 4.205 stok ile Kuşadası, 2.425 stok ile Alanya ve 2.210 stok ile Bodrum genel takip ediyor.

Satılık yazlık konutlarda stok artışında Şile %100 seviyesinde bir yıllık artış oranı ile birinci sırada yer alıyor. Bodrum Turgutreis %65’lik yıllık stok artışı ile takip ederken; Foça ve Antalya’daki artış %36 seviyelerinde görülüyor. Fethiye, Alaçatı ve Bodrum Bitez bölgelerinde ise stok adetlerindeki değişim stabil seyrediyor. Kiralık yazlık konutlarda ise Nisan 2023 itibariyle en fazla stok 2068 ile yine Antalya’da. Antalya’yı 1470 ile Bodrum, 821 ile Alanya takip ediyor.

KİRALIKLAR AZALIYOR

Ancak kiralık konut stoklarının yıllık bazda yüzdesel değişimlerine göre Türkiye genelinde yazlık bölgelerdeki kiralık konut stok seviyesi düşüş gösteriyor. En büyük konut stok erimesi -%38 ile Çanakkale’de görülüyor. Silivri -%35, Bodrum Torba, -%28 ve Antalya - % 25 seviyelerinde stok düşüşü ile Çanakkale’yi takip ediyor.

Yazlık bölgelerdeki kiralık konut piyasasındaki artış da satılık piyasasına benzer bir şekilde ilerliyor. Ancak burada Mersin hem depremden etkilenen vatandaşların öncelikli tercih ettiği illerden biri olması hem de yazlık bir bölge olmasının getirdiği avantajlar sebebi ile Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yükselişin oldukça üstünde olarak görülüyor. Mersin’deki kiralık konut fiyatları son 1 yılda %124 artarken, kiralık evlerin metrekare fiyatı 78,69 TL oldu. Bu rakam Kuşadası’nda %108, Çanakkale’de %133, Fethiye’de %117 seviyelerinde.

Gerçekleşen siyası gelişmelerden sonra yabancılardan en çok talep gören ilçe ise Alanya oldu. Alanya’da gerçekleşen bu artışın en önemli etkeni ise yabancı nüfus artışı. Alanya’daki kiralar son 3 yılda %613 artarken, son bir yıl içerisinde ise %98 arttı. Satılık piyasasında ise Alanya’da, son 3 yıldaki artış %815 olurken, son bir yıldaki değer artışı %130 oldu.