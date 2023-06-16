1992 yılında A. İsmet Demiral önderliğinde temeli atılan Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası adıyla başlatılan proje. 2003 yılında Şile Belediyesi Müzik Okulu’nun temelini oluşturdu. Gençlik orkestrası tüm milli bayramlarda İstiklal Marşı’nı canlı performans olarak icra ediyor; Kurtuluş Günleri, önemli kutlamalar ve festivallerde görev alıyor. Şile Belediyesi Müzik Okulu aynı zamanda Şile’de müzik eğitimi almak isteyen her yaştan kişilerin ücretsiz olarak faydalanabileceği bir okul haline geldi. Okulda nefesli enstrümanlar ve piyano eğitimi verildiği açıklandı.

Şile Belediyesi Müzik Okulu ayrıca konservatuar eğitimi almak isteyen müzik gönlünü vermiş öğrenciler için de ilk basamak görevini üstleniyor. Kurulduğu günden bu zamana kadar eğitim alan ve burada konservatuar sınavlarına hazırlanan birçok öğrenci müzik öğretmeni, müzisyen ve müzikolog olarak yaşama atıldı. Alanlarında profesyonel eğitimlere sahip hocaları Şef Sinan Deniz Akbay ve eğitmen Nazlıcan Üzeltürk ile eğitim ve konser faaliyetlerine ortalama 100 öğrenciye piyano, nefesli enstrüman ve konservatuarlara hazırlık eğitimi vermeye devam ediyor.