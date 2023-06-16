Ayazma Plajı üzerinde halihazırda bulunan 12 tesisin yenilenmesi ve turistik açıdan estetik bir görünüm ve standartta kavuşmasına sağlayacak proje ile birlikte 580.506 m² proje alanı üzerinde

520,57 m² Kapalı Alan,

1.Sınıf Emprenyeli Sarıçam kerestesinden 16.855 m² Ahşap Yürüyüş Yolu,

25 Adet Seyir Terası,

2564 m² Çocuk Oyun Alanı,

1900 m² Fitness Alanı,

21038 m² Şezlong Alanı,

14 adet Spor Aktivasyon Alanı,

413 Adet Binek Araç, 83 Adet Engelli Araç ve 10 Adet Otobüs Kapasiteli Otopark Alanı,

2214 Metre Gezinti Yolu,

337 m² Dinlenme Cebi,

3243 m² Servis Yolu

25 Adet Gölge Elemanı,

1337 Metre Paylaşımlı Bisiklet Yolu ve 11 Adet Bisiklet Parkı tasarlanıp hayata geçirildi..

Ayazma Plajı üzerinde yapılan bu düzenlemelerle alan, çok daha estetik görünüme kavuştu ve Şile’nin turizm potansiyeline daha fazla katkı yapmaya başladı.