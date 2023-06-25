Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, televizyon dünyasının sevilen dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti ve Yürek Çıkmazı'nın başrol oyuncuları olarak tanınmaktadır. Son bir aydır aşk yaşadıkları iddia edilen çift, tatil için Bodrum'u tercih etti ve burada kameralara yakalandı.

Aşıklar Tatilde Yakalandı

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz, genellikle özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak, son zamanlarda çift, bir grup arkadaşlarıyla bir araya gelerek ilk kez yan yana görüntülendi. Aşk dedikodularının yayılmasının ardından sessiz kalmayı tercih eden ikili, yaz mevsimini birlikte Bodrum'da açtı. Tekne tatili yaparak denizin keyfini çıkaran çift magazin muhabirlerine yakalandılar.