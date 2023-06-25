Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Siirt ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Siirt Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Siirt / Merkez / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 425,40 5,89 6,52 Siirt / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 390,72 11,58 11,94 Siirt / Kurtalan / Kurtalan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 379,31 13,82 – Siirt / Merkez / Siirt Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 368,65 16,07 17,28 Siirt / Merkez / Marmara Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 334,27 24,71 27,69

Siirt / Merkez / Siirt Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 328,23 26,52 27,36 Siirt / Kurtalan / Kurtalan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 317,15 30,09 27,91 Siirt / Merkez / Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 278,47 45,36 42,17 Siirt / Merkez / Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,97 47,49 47,35 Siirt / Kurtalan / Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 272,97 47,97 41,69 Siirt / Kurtalan / Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 263,02 53 42,28 Siirt / Merkez / İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 260,01 54,6 49,28 Siirt / Merkez / Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 254,39 57,72 – Siirt / Merkez / Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 242,62 64,75 – Siirt / Tillo / Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 180,37 98,46 99,93

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.