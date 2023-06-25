Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Siirt ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Siirt Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Siirt / Merkez / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|425,40
|5,89
|6,52
|Siirt / Merkez / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|390,72
|11,58
|11,94
|Siirt / Kurtalan / Kurtalan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|379,31
|13,82
|–
|Siirt / Merkez / Siirt Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|368,65
|16,07
|17,28
|Siirt / Merkez / Marmara Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|334,27
|24,71
|27,69
|Siirt / Merkez / Siirt Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|328,23
|26,52
|27,36
|Siirt / Kurtalan / Kurtalan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|317,15
|30,09
|27,91
|Siirt / Merkez / Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|278,47
|45,36
|42,17
|Siirt / Merkez / Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,97
|47,49
|47,35
|Siirt / Kurtalan / Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|272,97
|47,97
|41,69
|Siirt / Kurtalan / Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|263,02
|53
|42,28
|Siirt / Merkez / İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|260,01
|54,6
|49,28
|Siirt / Merkez / Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|254,39
|57,72
|–
|Siirt / Merkez / Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|242,62
|64,75
|–
|Siirt / Tillo / Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|180,37
|98,46
|99,93
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Ancak, kesin yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeniz önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ