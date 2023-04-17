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Damla Ersubaşı, bugün ınstagram hesabı üzerinden basın açıklaması yaparak konuyla ilgili hukuki sürecin başladığını belirtti.

Sihirli Annem'in Tuğçesi, Damla Ersubaşı yakın arkadaşının eşine gece saat 3'te müstehcen sayılabilecek fotoğraflar attığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı Müge Işık'ın iddiasına göre eşine gece yarısı Damla Ersubaşı tarafından müstehcan fotoğraflar atılmış. Eşinin telefonunda bu fotoğrafları gören Müge Işık, sosyal medya hesabından Damla Ersubaşı'ya yönelik ağır ithamlarda bulundu.