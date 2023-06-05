Sigaraya ne kadar zam geldi? 2023 sigara zam listesi... Parliament, Marlboro ne kadar oldu? internet üzerinden günün en çok aratılan olayı. Milyonlarca vatandaş sigaraya gelecek zam fiyatını yakından takip ediyor. Beklenen zam sonunda geldi. Philip Morris grubu beklenen zammı bugün duyurdu. Peki zam kararı çıktıktan sonra yeni güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaralara kaç TL zam geldi? Parliament, Marlboro, Muratti fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

BEKLENEN ZAM GELDİ!

Sigara içen vatandaşlar bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlardan almaya başladı. Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 TL’ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunuldu.

Philip Morris grubunun zammı yansıtması sorası öteki sigara gruplarından da zam açıklaması gelmesi bekleniyor.

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Zamlı fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 39 TL

-Marl To: 40 TL

-Marl: 41 TL

-Parl: 42 TL

-Parl MID: 41 TL

-Mur: 39 TL

-Chst: 37 TL

-Lrk: 38 TL

-LM: 37 TL