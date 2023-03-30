Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde anlamlı bir program düzenledi.

Sultangazi Belediyesi Nikâh Sarayı’ndaki etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, İlçe Müftüsü Hadi Keskin, muhtarlar ile meclis üyeleri katıldı.

Programın başında Sıfır Atık Müdürü Havva Canbakal, katılımcıları sıfır atık konusunda bilgilendirirken belediyenin ilçe genelindeki yaptığı çalışmaları da anlattı. İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Sultangazi’de kâğıt, metal, plastik, cam, pil, yağ ve tekstil gibi tonlarca ürünün geri dönüşümünün sağlandığını söyledi. Tonlarca atığın bertaraf edildiğini söyleyen Canbakal, belediyenin yaptığı çalışmalar sayesinde vatandaşın da sıfır atık konusunda duyarlılığının arttığının altını çizdi.

Programda Sultangazi Belediyesi Mobil Sıfır Atık uygulaması olan A-Tıkla Katıl hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.

İklim değişikliği ve Sıfır Atığın Önemi

Çevre Eğitimi ve Atık Yönetimi Derneği (TÜÇEM) Başkanı Aynur Acar, iklim değişikliği ve Sıfır Atığın önemi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Dünyanın günden güne ısısının arttığını ve bu durumun insan hayatını tehlikeye attığını söyleyen Acar, herkesin üzerine düşen görevlerin olduğunu belirtti. Mevcut kaynakların ivedilikle korunması gerektiğini belirten Acar, sıfır atığın hayati önem taşıdığını da belirtti.

Geri Dönüşüm Bir Tık Uzakta

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, “Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık projesine belediye olarak da büyük destek veriyoruz. Atık bilincinin oluşması ve sıfır atık anlayışının daha geniş kitlelere ulaşması için ‘A-Tıkla Katıl' mobil uygulamamızı hayata geçirdik. İlçemizde sıfır atık çalışmalarına en büyük desteği veren Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

A-TIKLA KATIL UYGULAMASI NEDİR?

Geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak için ilçedeki çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi, bu kez mobil sıfır atık uygulamasını hayata geçirdi. A-TIKLA KATIL uygulamasından ilçedeki geri dönüşüm yerleri görünürken, randevu oluşturarak atıkların teslimi de sağlanıyor. Atıkların geri dönüşümünü sağlayan vatandaşlar, birçok hediye fırsatından da yararlanma imkânı buluyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ