Yeni düzenlemeyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayiler, tüketicinin erişimini zorlaştıran faaliyetlerde bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek. Ayrıca, yetki belgesi iptal edilen işletmelere ve işletme sahibinin diğer işletmelerine, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu düzenleme, tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin yasaklanması amacıyla yapıldı. İşletmelerin bu yasağa uyumları Bakanlık tarafından takip edilecek ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanacak. Ayrıca, yönetmelikte yapılan değişiklikle, stokçuluk kabul edilen aykırılıklar için yetkili bayilere 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek ve Bakanlık internet sitesinde ifşa edileceklerdir. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi, otomobil almak isteyen vatandaşların yaşadığı sorunların önüne geçmeyi hedeflemektedir.