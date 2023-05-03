Genç ve yetenekli oyuncu Şifanur Gül, son yılların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu olan Gül, lise yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı ve tiyatro oyunculuğuyla kariyerine adım attı.

Gül'ün oyunculuk performansı, yapımcıların da dikkatini çekti ve genç oyuncu birçok dizi ve film projelerinde yer almaya başladı. Gül, özellikle "Sevdim Seni Bir Kere" dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle izleyicilerin sevgisini kazandı.

Rol aldığı diğer diziler arasında "Hayatımın Şansı", "Kuş Uçuşu", "Kırmızı Oda", "Terzi", "Yaratılan", "Benim Adım Melek", "Cam Tavanlar" ve "Uyanış: Büyük Selçuklu" gibi yapımlar yer aldı.

Genç oyuncu Şifanur Gül, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yaptı ve farklı karakterleri başarıyla canlandırarak kendine geniş bir hayran kitlesi kazandı. İlerleyen yıllarda da Gül'ün adından sık sık söz ettireceği kesin gibi görünüyor.