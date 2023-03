60’ı aşkın iş ortağını bir araya getiren ve herkesin kullanımına açık şekilde, dijital olarak tasarlanan Siemens Xcelerator, sektör oyuncularının güçlerini birleştirmelerini sağlayan, çözümler sunan açık, esnek ve dijital bir ortak platform olma özelliği taşıyor. Siemens Xcelerator’ın tanıtım toplantısında konuşan Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Koerte, "Siemens Xcelerator, Siemens ve üçüncü taraflardan ürünler, çözümler ve hizmetler sağlayan açık bir dijital iş platformudur. Her şey müşterilerimizin iş hedeflerine daha hızlı ulaşabilmeleri için dijitalleşmeyi kolaylaştırmakla ilgili." “Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis ise “Siemens Xcelerator yeni bir dönemi başlatıyor. Bu ekosistemde sadece Siemens’in sunduğu çözümler değil, iş ortaklarımız da yer alacak. Platformda sunulan tüm çözümler birbirleri ile bağlantılı hale gelecek ve açık ve esnek bir ortamda uzman iş geliştiriciler kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak. Teknolojik sistemler birbirleri ile konuşmaya başladığında verimlilik artacak” ifadelerini kullandı. Tüm sektörlerde işletmelerin sürdürülebilirliğini, enerji verimliliğini ve dijital dünyaya uyumunu artıracak çözümler sunarak gelecek vizyonunu tasarlayan Siemens Türkiye, dijital ile fiziksel dünyayı buluşturan teknolojilere bir yenisini daha ekledi. Siemens Türkiye, bu anlayışla şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla, büyük ölçekliden, bağımsız yazılımcılara kadar birçok iş ortağının birden fazla dijital çözümünü bir araya getiren Siemens Xcelerator’ı sundu. www.siemens.com/xcelerator üzerinden ulaşılabilen platform, altyapı, ulaşım hizmetleri, yiyecek-içecek, kimya, otomotiv, sağlık ve daha birçok kilit endüstriye yönelik, farklı iş ortaklarının, her ölçekten müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümlerine ulaşma imkanı sunuyor. İş ortaklarının birlikte değer yaratmasını sağlayan bir ekosistem oluşturan bu platform, aynı zamanda gelecek için bugünün dönüşümüne de hız kazandırıyor. Siemens Xcelerator; sunduğu çözümlerle müşteriler, iş ortakları ve geliştiriciler arasındaki etkileşimi artırma ve kolaylaştırmanın yanında, eğitim almak, keşfetmek ve bilgi alışverişi edinmek hedefiyle oluşturulmuş dijital bir pazaryeri olma özelliği taşıyor. Türkiye’de bir ilk olan ve Siemens’in tüm dünyada 4 binden fazla iş ortağıyla bir çözüm ekosistemi oluşturma hedefi dijital platform, Siemens Xcelerator, herkesin kullanımına açık olarak tasarlandı. Ekosistem, sektörlerin değişen ihtiyaçları ile hızla kendini güncelleyecek ve kullanıcıların geri bildirimleri üzerinden gelişimini sürdürecek. Siemens Xcelerator’ın tanıtımına yönelik, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT’te, Siemens Türkiye tarafından çalışanların ve müşterilerin katıldığı hibrit bir etkinlik düzenlendi. Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Koerte: “Siemens Xcelerator, dijital dünya ile gerçek dünyayı bir araya getiriyor” Siemens Xcelerator’ın tanıtım toplantısında konuşan Siemens AG Strateji ve Teknoloji Başkanı Dr. Peter Koerte, “Günümüzde her şeyin hızını artıran dijitalleşme süreci, rekabeti de aynı hızda etkiledi. Bu süreçte basit çözümlere ihtiyacımız var. Siemens Xcelerator, dijitalleşmeye yönelik tüm çözümleri bir arada bulabileceğiniz bir platform. Bu platformda binlerce onaylı geliştirici, uygulama ve yüzlerce çözüm yer alıyor. Bu çözümler sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu sağlanıyor; üretim, dijital dünyaya çok daha hızlı bir şekilde optimize ediliyor” dedi. Siemens Xcelerator’un dijital dünya ile gerçek dünyayı bir araya getirdiğini söyleyen Koerte, şöyle devam etti: “Ekosistemimizin içerisinde uzmanlardan oluşturduğumuz bir network ağı bulunuyor. Bu ağ yalnızca büyük ölçekli şirketler için değil, kobiler için de çok kıymetli bilgiler ve çözümler içeriyor. Ayrıca burada sektör bazında oluşturduğumuz sektörel topluluklar da kullanıcılarımıza çok büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlıyor” ifadelerini kullandı. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis: “Siemens Xcelerator, Siemens için yeni bir dönemin başlangıcı” Siemens Xcelerator’ın Siemens için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Dr. Hüseyin Gelis, “Siemens Türkiye olarak müşterilerimize değer yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan en önemlisi de Siemens Xcelerator oldu. Platformumuz, Siemens için yeni bir dönemi başlatıyor. Siemens Xcelerator, şirketlerin dijital çağda dönüşümlerini tamamlayacak ve sadece Siemens’in sunduğu çözümleri değil, ortaklarının ürünlerini de içeren bir ekosistem olacak. Bu ekosistemde sunulan tüm ürünler birbirleri ile bağlantılı hale gelecek ve bir pazar ortamında uzmanlar ile kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıracak. Teknolojik sistemler birbirleri ile konuşmaya başladığında verimlilik artacak” dedi. Siemens Xcelerator'da sunulan çözümlerin tamamı birbiri ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor Platform üzerinde nesnelerin interneti (IoT) özellikli donanım ve yazılımın yanı sıra Siemens ve ortaklarının geliştirdiği hizmetler yer alıyor. Ayrıca Ürün portföyünün ve referans örneklerinin incelenmesine olanak sağlayan Siemens Xcelerator’da sunulan çözümlerin tamamı, birbiri ile entegre bir şekilde çalışıyor. www.siemens.com/xcelerator üzerinde yer alan chat ekranından tüm sorularına yanıt alma imkanı bulacak kullanıcılar, platform üzerinden metaverse, IOT, Cybersecurity, Yapay Zeka, as-a-Service (kullanıma hazır, kolayca adapte edilebilen ve tak-çalıştır uygulamalar) içeren konularda kazanım elde edebilecekler. Böylece Siemens Xcelerator, endüstriyel metaverse yolu açmaya yardımcı olacak. Dijital ikiz sayesinde verimsiz alanlarını ve üretim hatalarını görme fırsatı yakalayan kullanıcılar, karşılaşabilecekleri tüm riskleri de önleyebilecek.