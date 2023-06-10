Büyük SAVAŞLAR dönemi

Artık sona erdi…

Lakin ne yazık ki

ŞİDDET devam etmekte…

Bu, günümüzün bir GERÇEĞİ,

Ve öyle görünüyor ki

Uzun bir süre daha

Bu gerçek, yaşamımızda olacak…

Tüm CANLILAR

Kainattaki YAŞAM ENERJİSİ ile

Yaşamlarını sürdürmekte…

Bulunduğumuz bu kainat

Bölgesindeki enerji,

Söz konusu yaşam enerjisinin,

İnsanlar kadar diğer canlıları da

Mesela HAYVANLARI da

Yaşatan bir TÜRÜ…

Daha açık bir ifade ile

Biz İNSANLAR,

Hayvanların da soluduğu

Yaşam enerjisini soluyor,

Bu enerji ile yaşıyoruz.

Hal böyle olunca da

Kimi insanlarda kimi zaman

HAYVANİ eğilimler oluşuyor.

Bu durum, bulunduğumuz

Bu kainat bölgesi için

Kaçınılmaz bir fenomen…

Diğer taraftan, GEZEGENİMİZ

Devamlı yer değiştiriyor.

Bunun anlamı, gezegenimizin

Belli bir dönem sonra,

Farklı tür YAŞAM ENERJİSİ

İçeren kainat bölgelerine

Ulaşacağıdır.

Gezegenimizdeki hayvan NESLİ de

Süratle azalmakta…

İnsandaki ŞİDDET eğilimi

Kaçınılmaz biçimde AZALACAKTIR…

Mesela DANYA yani

Uzaylı dostlarımın geldiği

O MEDENİYET gezegeninde,

ŞİDDET yok…

Ben Lütfi Can ÜSTEL,

Danyalılarla RÖPORTAJ yaptım…

www.canustel.com.tr