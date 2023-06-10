Büyük SAVAŞLAR dönemi
Artık sona erdi…
Lakin ne yazık ki
ŞİDDET devam etmekte…
Bu, günümüzün bir GERÇEĞİ,
Ve öyle görünüyor ki
Uzun bir süre daha
Bu gerçek, yaşamımızda olacak…
Tüm CANLILAR
Kainattaki YAŞAM ENERJİSİ ile
Yaşamlarını sürdürmekte…
Bulunduğumuz bu kainat
Bölgesindeki enerji,
Söz konusu yaşam enerjisinin,
İnsanlar kadar diğer canlıları da
Mesela HAYVANLARI da
Yaşatan bir TÜRÜ…
Daha açık bir ifade ile
Biz İNSANLAR,
Hayvanların da soluduğu
Yaşam enerjisini soluyor,
Bu enerji ile yaşıyoruz.
Hal böyle olunca da
Kimi insanlarda kimi zaman
HAYVANİ eğilimler oluşuyor.
Bu durum, bulunduğumuz
Bu kainat bölgesi için
Kaçınılmaz bir fenomen…
Diğer taraftan, GEZEGENİMİZ
Devamlı yer değiştiriyor.
Bunun anlamı, gezegenimizin
Belli bir dönem sonra,
Farklı tür YAŞAM ENERJİSİ
İçeren kainat bölgelerine
Ulaşacağıdır.
Gezegenimizdeki hayvan NESLİ de
Süratle azalmakta…
İnsandaki ŞİDDET eğilimi
Kaçınılmaz biçimde AZALACAKTIR…
Mesela DANYA yani
Uzaylı dostlarımın geldiği
O MEDENİYET gezegeninde,
ŞİDDET yok…
Ben Lütfi Can ÜSTEL,
Danyalılarla RÖPORTAJ yaptım…
www.canustel.com.tr