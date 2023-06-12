Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çevre hassasiyeti doğrultusunda ağaçlandırma seferberliği sürdüren ekipler, yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılmasının yanı sıra, il genelinde ağaç ve çiçek dikimi ile yeni yeşil alan çalışmalarında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda vatandaşların daha uzun süre keyifle vakit geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenen Altınordu Akyazı mesire alanı, gün boyunca dolup taşan mekanlardan biri haline geldi. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı küçük dokunuşlarla büyük bir güzelliğe kavuşan alan büyük beğeni topluyor.

“ORDU HER ALANDA KABUĞUNU KIRDI”

Ordu’nun Dr. Mehmet Hilmi Güler ile her alanda kabuğunu kıran bir il haline geldiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, Ordu’da yeşil alan miktarının 1 milyon 600 bin metrekareye ulaştığına dikkat çekti.

Başkan Gündoğar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler döneminde burada 17 dönümlük alan tamamen yenilenmişti. Alt yapısıyla, aydınlatmasıyla, yolları ve oturma alanlarıyla modern bir görünüme kavuşan bu alan vatandaşlarımız tarafından dolup taşıyor. Yapılan işlerin kabul gördüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Ordumuz Sayın Bakanımızın döneminde Düşünen, Üreten, Yarışan ve her alanda kabuğunu kıran bir il oldu.

4 yılda Sayın Bakanımız göreve gelene kadar yapılan yeşil alanlardan daha fazla yeşil alan yaptık. 750 bin metrekare yeşil alanımızın üzerine 850 bin metrekare daha yeşil alan ilave ederek 1 milyon 600 bin metrekare yeşil alana kavuşturduk. Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarında da Ordu bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bu bağlamda bugün bu güzellikleri görmek hepimizi mutlu ediyor”

AKYAZI MESİRE ALANI SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Öte yandan her gün yüzlerce insanı ağırlayan Akyazı Mesire alanı, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında ağaçlandırıldı. Tuvaletler yerleştirilen alana yeni kent mobilyaları yerleştirildi. Mesire alanını yüzeysel ve yer altı sularının yol açacağı zararlardan korumak ve yapılan çalışmaların uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yer altı yağmur suyu drenaj hatları döşendi. Mevcut aydınlatma direklerinin bakım ve onarımları yapıldı. Yürüyüş yolları, piknik ve mangal yapma yerleri yenilenerek vatandaşlara doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri bir rekreasyon alanı sunuldu. Ordu (İGFA)