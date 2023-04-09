Çay ve kahve gibi sıcak içecekleri dumanı üstünde içmek özofagus (yemek borusu) kanseri riskini ciddi şekilde artırıyor.

Bilim insanları, sıcak içeceklerin yemek borusunun astarını tahriş ederek iltihaplanmaya ve hücrelerin sürekli yenilenmesine neden olduğunu, bunun da hücreleri kanserli hale getirebileceğini açıkladı. Çok sıcak olarak tarif edilen 65-69 derecede çay içmenin yemek borusu kanserini iki kat, 70 ve üzeri derecede ise 8 kat artırdığı belirlendi. Dünyada her yıl 500 binden fazla kişi yemek borusu kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çayınızı içmeden önce biraz soğumasını bekler ya da soğuk süt eklerseniz, kanser riskini artırmamış olursunuz.

Yemek Borusu Kanseri Nedir?

Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir. Boğazdan mideye yiyeceği taşıyan kanalı etkileyen yemek borusu kanseri daha çok yemek borusunun orta ve üst kısmında görülür.

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