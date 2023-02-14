SIBUR International Başkanı Andrey Frolov, "On binlerce Türk insanını öldüren veya evsiz bırakan bu yıkıcı depremin yol açtığı zarar karşısında şok olduk" dedi. "Acıların boyutu hepimizi derinden etkiledi, mağdurlara yardım etmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz".

Şirket, felakette ailelerini, yakınlarını, evlerini, mallarını kaybeden kişilere destek olmak için Şubat-Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye'de satılan her ton üründen 5 dolar bağışta bulunma karar aldı.

SIBUR, 2022 yılında polipropilen, polietilen, polikarbonat, polistiren, maleik anhidrit, BOPP filmler ve sentetik kauçuklar dahil olmak üzere ayda yaklaşık 100.000 ton satışa ulaştığı Türkiye'ye ürün tedarikini artırdı.

SIBUR'un, deprem nedeniyle üretim kesintileri ve lojistik aksaklıklarla karşı karşıya kalan Türkiye'ye Rus işletmelerin SIBUR'un hammaddesinden ürettiği plastik ürünlerini tedarik etmeye devam etmesi de bu durumda büyük önem taşıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ