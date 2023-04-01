Son yıllarda, dünya genelinde siber saldırılar ve bilgisayar virüsleri hızla artmaktadır. Kullanıcıların kişisel bilgilerini çalmayı amaçlayan zararlı yazılımlar, büyük ölçekli altyapı ve ekonomik kaosa neden olabilmektedir. Bu haberde, tarihte kaydedilen en tehlikeli bilgisayar virüsleri ve zararlı yazılımlarını ele alacağız ve siber güvenliğin önemine dikkat çekeceğiz.

ILOVEYOU (2000): Yaklaşık iki milyar dolarlık zarara yol açan ILOVEYOU virüsü, e-posta yoluyla milyonlarca bilgisayarı etkileyerek sistem dosyalarını bozdu ve kişisel e-posta adres defterlerini kullanarak yayıldı.

Code Red (2001): Code Red, dünya genelinde 359.000 bilgisayarı etkileyerek ağları yavaşlattı ve sisteme zarar verdi. Bu solucanın toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı.

SQL Slammer (2003): SQL Slammer, bankacılık, havaalanı ve 911 acil hizmetleri gibi hizmetlerin çalışmasını engelleyerek önemli hasara yol açtı.

Mydoom (2004): Mydoom, bilgisayar sistemlerine kötü amaçlı yazılımlar yükleyen ve botnet'ler oluşturarak DDoS saldırıları düzenleyen bir solucandı.

Conficker (2008): Milyonlarca bilgisayarı etkileyen Conficker solucanı, sistemlere zarar veren ve kullanıcılara sahte antivirüs yazılımları satan bir zararlı yazılımdı.

Stuxnet (2010): Stuxnet, İran'ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırılarda kullanılan ve endüstriyel kontrol sistemlerini hedef alan gelişmiş bir siber silahtı.

WannaCry (2017): WannaCry, dünya genelinde 200.000'den fazla bilgisayarı etkileyen ve sistemleri şifreleyerek kullanıcılarından fidye talep eden bir fidye yazılımıydı.

NotPetya (2017): NotPetya, Ukrayna'daki ekonomik ve altyapısal hasara yol açarak ve daha sonra dünya genelindeki şirketlerin sistemlerine de yayılarak büyük ölçekli zarara neden oldu.

Emotet (2014-2021): Emotet, mali ve kişisel bilgileri çalmayı amaçlayan ve e-posta yoluyla yayılan bir Truva atıydı.

REvil (2019-günümüz): REvil, dünya genelinde şirketleri ve kuruluşları hedef alan büyük ölçekli fidye yazılımı saldırıları düzenleyen bir zararlı yazılım ailesidir. Bu zararlı yazılım, sistemleri şifreleyerek ve kullanıcılarından fidye talep ederek maddi hasara yol açmaktadır.

Bu tehlikeli bilgisayar virüsleri ve zararlı yazılımlar, siber güvenliğin önemini göstermektedir. Kullanıcıların güvenli bir şekilde İnternet'i kullanmak ve bu tür tehditlere karşı korunmak için bilgisayarlarını güncel tutması, güçlü parolalar kullanması ve güvendiği kaynaklardan indirme yapması önerilmektedir. Ayrıca, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanmak önemlidir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ