Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, "Trend Micro'nun rakipsiz tehdit istihbaratı, 2022 yılının siber saldırganların gelirlerini artırmak için her şeyi göze aldıkları bir yıl olduğunu ortaya koydu. Arka kapı tespitlerindeki artış, siber saldırganların ağlara sızma konusundaki başarılarını göstermesi açısından özellikle endişe verici bir durum. Güvenlik ekiplerinin hızla genişleyen saldırı yüzeyinden kaynaklanan riski etkili bir şekilde yönetmek için daha modern ve platform tabanlı bir yaklaşıma ihtiyacı var" dedi.

Yıl sonu raporu, 2022 ve sonrası için birkaç ilginç trendi gözler önüne seriyor:

En önemli üç MITRE ATT&CK tekniği bize siber saldırganların uzak hizmetler aracılığıyla ilk erişimi elde ettiklerini ve ardından geçerli hesapları kullanmak için kimlik bilgisi dökümü yoluyla ortamdaki ayak izlerini genişlettiklerini gösteriyor.

Sistemlerde arka kapı açan kötü amaçlı yazılım tespitlerindeki yüzde 86'lık artış, siber saldırganların gelecekteki saldırılar için ağlardaki varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını gösteriyor. Bu arka kapılar, öncelikle web sunucusu platformlarındaki güvenlik açıklarını hedef alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ