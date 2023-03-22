Yapılan araştırmalara göre, CFO'lar, CHRO'lar ve CMO'lar’ın %64'ü siber güvenlik tehdit yönetimi faaliyetlerine en az dahil olan kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak siber suçlular tarafından sıklıkla elde edilmeye çalışılan verilerin de koruyucuları konumundalar. C-level yöneticiler siber suçlular tarafından giderek daha fazla hedef alınıyor. Siber güvenlik artık BT departmanlarıyla sınırlı olmadığından ihlal ve saldırı riski kurumların her departmanına dokunuyor. Bütünleşik siber güvenlik alanında dünya lideri WatchGuard; pazarlama, C-level ve BT departmanlarına yönelik yapılan saldırıları değerlendiriyor ve önerilerde bulunuyor.

Pazarlama, C-level ve BT Dünyası Siber Saldırıların Hedefinde

Şirketin dışa dönük sesi olan pazarlamacılar, siber suçlular için kolay bir hedef olarak algılanıyor. Genellikle pazarlamacıların e-posta adresleri ve diğer iletişim bilgileri kolay erişilebilir olduğundan bilgisayar korsanlarının kimlik avı saldırılarında yararlanabilecekleri kolay hedefler haline geliyor. Siber saldırılardaki artış, kuruluşlardaki çeşitli pozisyonlarda endişe uyandırıyor. C-level ve yönetim kurulu departmanları, siber güvenlik önlemlerini bu alanda güçlendirmeye teşvik ediyor. En üst düzey yöneticilere gelince, erişilmesi halinde güvenlik tehdidi oluşturabilecek en hassas şirket dosyaları için sınırsız erişime sahip olduklarından siber suçluların ana hedefinde yer alıyorlar. Bununla birlikte, erişim noktaları ve iletişim bilgileri ortalama bir çalışanla karşılaştırıldığında ek tehdit azaltma önlemleriyle korunduklarından, kötü amaçlı yazılımların ağa girmesine izin verenler genelde yöneticilerin kendileri olmuyor. Bunun yerine, genellikle benzer erişim kimlik bilgilerine sahip olan ancak aynı siber güvenlik önlemleriyle korunmayan yardımcılar risk teşkil ediyor. BT departmanı ise önemli kimlik bilgileri ve şifreleme anahtarları da dahil olmak üzere en kritik iş verilerine diğer departmanlara kıyasla daha geniş erişime sahip. Bu da BT departmanlarını siber suçlular için son derece kazançlı bir hedef haline getiriyor. Bunun dışında, BT'de çalışan kişiler şirketin tüm dijital altyapısını idare etmekten sorumlu ve bu altyapı bilgisayar korsanlarının eline geçerse işlerin çok kısa bir süre içinde durması tehlikesini barındırıyor.

Kurumlara Yönelik Siber Saldırıları Önlemek İçin 4 Öneri

Siber güvenlik alanında dünya lideri WatchGuard, bu alanda veri ihlallerini önlemek ve siber güvenlik önlemlerini artırmak için kurumlara aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyor:

1. Siber güvenlik eğitimini teşvik edin. Çalışanların bilgisine yatırım yapmak, bir siber saldırının gerçekleşmesini önlemenin en iyi yollarından biridir. Eğitim düzenli olarak organize edilmeli ve tüm çalışanları kapsayan bütünsel bir yaklaşım sunmalıdır.

2. Sıfır güven ağ erişimini benimseyin. "Hiçbirine güvenme, hepsini doğrula" zihniyeti sıfır güven paradigmasına dayanır ve iş ekipmanına ve kaynaklarına, ağ segmentasyonuna ve erişim kontrol yönetimine (ACM) erişmek için kimlik doğrulama yoluyla uygulanır.

3. Periyodik veri yedekleme ve geri yükleme süreçlerini hayata geçirin ve uygulayın. Şifrelenmiş bir bulut en güvenli çözüm olabilir ve siber suçluların dosyalara erişimini çok daha zor hale getirir. Ancak veriler bulutta depoladığında, sunucuları denetleyen şirketlerin güvenlik önlemlerini sürekli olarak güncellemesi gerekmektedir.

4. Çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) etkinleştirin. MFA ekstra bir güvenlik katmanı olarak hizmet eder. Kullanıcının kimliğini doğrulamak için iki veya daha fazla mekanizma kullanan bir kimlik doğrulama yöntemidir. Bunlar ayrı uygulamalar, güvenlik anahtarları, cihazlar veya biyometrik veriler olabilir.