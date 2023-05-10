Geçtiğimiz yıllarda Buket Aydın ve iş insanı Emir Sarıgül'ün aşkı ortaya çıkmış dudak dudağa pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Buket Aydın Sibel Can'la Birlikte Olan Eski Sevgilisi Emir Sarıgül İçin İlk Defa Çok Net Konuştu

Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Perşembe 2023 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı Gelinim Mutfakta 11 Mayıs Perşembe 2023 puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı

İkili bu fotoğrafların arkadaşca olduğunu iddia etse de Emir Sarıgül, kısa bir süre sonra eşinden boşanmıştı. Bu aşkta bir 3. kişi de Sibel Can oldu. Emir Sarıgül, Buket'le beraberken Sibel Can'la yakalandı. 

Emir Sarıgül, Sibel Can ve Buket Aydın üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki Emir Sarıgül ve Buket

Geçen Temmuz ayında Bodrumda yat teknesinde yakalanan Sibel Can ve Emir Sarıgül haklarında çıkan iddialar karşısında sessizliğini korumuşlardı.

Buket Aydın'dan Emir Sarıgül ve Sibel Can açıklaması

Çifte Kumrulardan Taze Görüntüler

Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte oturan çifte kumrular Sibel Can ve Emir Sarıgül görüntülendilerini anlayınca panik yaptılar. Garsonlardan kendilerini görüntüleyen muhabirlere karşı etten duvar ördüren ikili tüm çabalara rağmen görüntülenmekten kaçamadılar. 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi