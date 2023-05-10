Geçtiğimiz yıllarda Buket Aydın ve iş insanı Emir Sarıgül'ün aşkı ortaya çıkmış dudak dudağa pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İkili bu fotoğrafların arkadaşca olduğunu iddia etse de Emir Sarıgül, kısa bir süre sonra eşinden boşanmıştı. Bu aşkta bir 3. kişi de Sibel Can oldu. Emir Sarıgül, Buket'le beraberken Sibel Can'la yakalandı.

Geçen Temmuz ayında Bodrumda yat teknesinde yakalanan Sibel Can ve Emir Sarıgül haklarında çıkan iddialar karşısında sessizliğini korumuşlardı.

Çifte Kumrulardan Taze Görüntüler

Geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte oturan çifte kumrular Sibel Can ve Emir Sarıgül görüntülendilerini anlayınca panik yaptılar. Garsonlardan kendilerini görüntüleyen muhabirlere karşı etten duvar ördüren ikili tüm çabalara rağmen görüntülenmekten kaçamadılar.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi