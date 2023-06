Merhaba sevgili okuyucularımız, bugün sizlere son zamanların popüler diyetlerinden biri olan “3 ayda 10 kilo verdiren Sibel Can diyeti” hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Bu diyet sayesinde aç kalmadan, acısız ve sızısız şekilde kilo vermek mümkün olacak. Peki, bu diyet nasıl yapılır ve nelere dikkat etmek gerekir? İşte tüm detaylar…

Sibel Can diyeti nedir?

Bilindiği gibi ünlülerin diyetleri son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Bunlardan biri de Sibel Can diyeti. Sibel Can, bu diyet sayesinde kısa sürede fazla kilolarından kurtulduğunu söylüyor. Peki, Sibel Can diyeti nasıl yapılır?

Sabah uyandığında ilk işinin bir bardak oda sıcaklığında su içmek ve bir porsiyon mevsim salatası yemek olduğunu belirten Sibel Can, günlük beslenme düzenini şu şekilde sıralıyor:

Sibel Can diyeti nasıl yapılır?

İlk olarak, Sibel Can diyeti tamamen doğal besinlerle yapılır. Bu diyet sırasında aç kalmadan, her öğünde yeterli miktarda beslenmeniz gerekiyor. Ana yemekler, sebzeler, meyveler ve protein kaynaklarından oluşuyor.

KAHVALTI (07.00-09.00) ARASI

- 1 kibrit kutusu büyüklüğünde• (30 gr.) diyet peynir grubu,

- 1 dilim kepekli ekmek,

- Sınırsız söğüş domates, salatalık, yeşil sivri biber, marul, maydanoz,

- 4 adet yağ ilave edilmiş siyah zeytin,

-1 tatlı kaşığı doğal reçel -Şekersiz açık limonlu çay.

ÖĞLEN: (12.00-14.00)

-1 kase yağsız sebze çorbası,

- (90 gr.) yağsız etten hazırlanmış ızgara köfte, tavuk ya da balık,

- 1 su bardağı 200 gr. diyet yoğurt,

- 1 ince dilim kepekli ekmek,

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sınırsız mevsim salatası.

AKŞAM: (18.00-20.00)

- 1 porsiyon (1 kase) yağsız mercimek çorbası,

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış sebze yemeği,

- Yağsız sınırsız mevsim salatası.

Sibel Can diyetinde nelere dikkat edilmeli?

Bu diyeti yaparken, özellikle şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Ayrıca, su tüketimine de özen göstermelisiniz. Günde en az 2-3 litre su içmelisiniz. Bunun yanı sıra, egzersiz yapmak da kilo vermenize yardımcı olacaktır.