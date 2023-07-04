Alanya’da düzenlenen Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda Sherin İneboluspor Türkiye Şampiyonu oldu.

Takım antrenörü Cihan Köprülü, turnuva sonunda yaptığı açıklamada; “Bize Türkiye şampiyonu olma duygusunu tattıran sporcularımı kutlarım. Şampiyonluk yolunda bana desteğini esirgemeyen başta A takım Antrenörü Sinan Öz'e, Sherin İneboluspor Kulübü Başkanı Fikri Yılmaz'a, Sherin firma sahibi Acar Karaarslan'a, İlçe Kaymakamımız Ahmet Vezir Baycar'a, İnebolu Belediye Başkanımız Mustafa Hüner Özay'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Telat Aktaş'a, İnebolu Damlaspor Kulübü Antrenörü Kadir Yılmaz'a ,İlçe Gençlik Spor Müdürü Hasan Yiğit'e, İnebolu Mesleki Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammed Tunç'a, yolculuğumuzda yanımda olan Kartal Turizme,her zaman desteğini esirgemeyen velilere teşekkürlerimi sunarım” dedi.