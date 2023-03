17 Mart’ta Türkçe Dublaj ve IMAX Seçenekleriyle Sinemalarda!

Bu olağanüstü aksiyon yüklü Süper Kahraman devam filmi daha da fazla heyecan, macera ve komediyi, kahramanlarımız için yepyeni alemler, daha büyük tehditler, canavarlar ve mistik yaratıklarla birlikte sunuyor. Artık tanrıların güçlerine tamamen sahip olan Billy Batson ve diğer evlatlık çocuklar Süper Kahraman gizli kimlikleri ile ergen yaşamını dengelemeyi öğrenmektedirler. Fakat Atlas’ın kızları olan intikamcı kadim tanrıçalar uzun süre önce kendilerinden çalınmış olan sihri aramak için dünyaya geldiklerinde, Billy —nam-ı diğer Shazam— ve ailesi süper güçlerini, hayatlarını ve dünyanın kaderini korumak üzere bir savaşın içine çekilirler. Peki ama bir avuç ergen gerçekten de dünyayı kurtarabilir mi? Hatta acaba Billy bunu istiyor mu…?

“Shazam! Tanrıların Öfkesi”nin başrollerini ilk filmdeki oyuncular paylaşıyor: Shazam rolünde Zachary Levi (“Thor: Ragnarok”); Billy Batson rolünde Asher Angel (“Andi Mack”); Freddy Freeman rolünde Jack Dylan Grazer (“IT Chapter Two”); Süper Kahraman Freddy rolünde Adam Brody (“Promising Young Woman”); Süper Kahraman Eugene rolünde Ross Butler (“Raya and the Last Dragon”); Süper Kahraman Darla rolünde Meagan Good (“Day Shift”); Süper Kahraman Pedro rolünde D.J. Cotrona (“G.I. Joe: Retaliation”); Mary Bromfield/Süper Kahraman Mary çifte rolünde Grace Caroline Currey (“Annabelle: Creation”); Darla Dudley rolünde Faithe Herman (“This Is Us”); Eugene Choi rolünde Ian Chen (“A Dog’s Journey”); Pedro Peña rolünde Jovan Armand (“Second Chances”); Rosa Vasquez rolünde Marta Milans (“White Lines”); Victor Vasquez rolünde Cooper Andrews (“The Walking Dead”); ve Büyücü rolünde Djimon Hounsou (“A Quiet Place Part II”).

Oyuncu kadrosuna eklenen isimler ise Rachel Zegler (“West Side Story”), Lucy Liu (“Kung Fu Panda” serisi) ve Helen Mirren (“F9: The Fast Saga”).

Filmin yönetmenliğini David F. Sandberg (“Shazam!”, “Annabelle: Creation”), yapımcılığını Peter Safran (“Aquaman”, “The Suicide Squad”), yönetici yapımcılığını ise Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi ve Geoff Johns üstlendi. Senaryosunu Henry Gayden (“Shazam!”, “There’s Someone Inside Your House”) ve Chris Morgan’ın (“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”, “The Fate of the Furious”) kaleme aldığı yapım, Bill Parker ve C.C. Beck’in yarattığı DC serisi Shazam!’a dayanıyor.

Kamera arkasında yönetmen Sandberg’e eşlik eden isimler ise şöyle: Görüntü yönetiminde Gyula Pados (“Jumanji” serisi), yapım tasarımında Paul Kirby (“The Old Guard”, “Jason Bourne”) ve kurguda Michel Aller (“Shazam!”, “The Nun”). Filmin müzik amirliğini Season Kent (“DC League of Super-Pets”, “The Addams Family 2”) üstlendi, müziğini ise Christophe Beck (“Free Guy”, “Frozen II”) besteledi. “Shazam! Tanrıların Öfkesi”nin görsel efektler amirleri Bruce Jones (“Aquaman”, “IT”) ve Raymond Chen (“Alita: Battle Angel”, “The Meg”); kostüm tasarımcısı ise Louise Mingenbach (“Jumanji: The Next Level”, “Godzilla: King of the Monsters”).