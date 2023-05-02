Şehirde yer alan otellerin birçoğu yenilenmeye ihtiyaç duyacak kadar eski olmak ile birlikte konaklama adına yeni yapılar da bulunuyor. Otellerin büyük bir kısmında Türk müdür ve şefler çalışıyor. Bu anlamda da Türk turizmi Sharm El Sheikh’ te önemli bir rol oynuyor…

“TINY HOUSE OTELLERİ İLE TURİZM YATIRIMLARI DAHA MALİYETE ETKİN OLABİLİR”

Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, bölgenin turizm yatırımlarına çok açık bir bölge olduğunu belirterek; “ Özellikle otellerin içinde tiny house yapıları ile otellerin oda sayılarının arttırabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bu lokasyon muhafazakar turistler için en uygun seçeneklerden biri olma haline gelebilir. Ayrıca bölgede modüler villa yapıları ve tiny house’lar ile sıfırdan otellerin kurulması için geniş yatırım alanları bulunuyor. Bu yapılar yatırım maliyetini de en fazla 12 ayda çıkarabilir. Bu sebeple Tiny house otelleri ile turizm yatırımları daha maliyet etkin olabilir. Bölgede yapmış olduğumuz görüşmelerde; yerel iş ortakları ile turizm yatırımları hakkında konuştuk. Bölgeyi desteklemeye hazır olduğumuzu, üretim gücünün yanı sıra grup şirketlerinin içerisinde yer alan turizm kolu ile yeterli know-how’a sahip olduğumuzu ilettik. Türk turistlerin beraberinde bölgeye Rus ve İtalyan turistlerin de sıkça ziyareti söz konusu. Yine fazlaca düz alana sahip olması sebebi ile de yatırım için yeterince uygun bir bölge olan Sharm El Sheik’ in doğru ve etkin tanıtılması halinde buranın bir tatil cenneti olması kaçınılmaz bir gerçek. Bu sebeple ileride turizm yatırımcıları için daha cazip hale gelecek bu destinasyon için bölgeye uygun ve nitelikli modüler yapılar, tiny houselar yaparak turizm yatırımcılarının yüzünü maliyet etkin projelerle güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ