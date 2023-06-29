Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son zamanlarda 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile tartışmalı bir şekilde ayrıldı. Shakira, Pique'nin kendisini aldattığı haberini babasının yoğun bakımda olduğu bir dönemde öğrendiğini belirtti.

"Ailem dağılmıştı "

Kolombiyalı şarkıcı, 46 yaşındaki Shakira, Barselona'dan çocuklarıyla birlikte Miami'ye taşındıktan sonra People en Espanol dergisine röportaj verdi. Shakira, röportajında şunları söyledi: "Her şey aniden oldu. Ailem dağılmıştı. İhanet haberini babamın yoğun bakımda olduğu bir dönemde basından öğrendim."

Shakira, yaşadığı zorlu süreci "atlatamayacağına" inandığını ifade eden bir açıklama yaptı. Şarkıcı, "Hayatımda en çok sevdiğim erkek olan babam, en çok ihtiyacım olduğu bir dönemde elimden kayıp gidiyordu. Onunla konuşamıyordum ve en yakın arkadaşımdan bile tavsiye alamıyordum" şeklinde konuştu.

Sharika gönlünü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler gündemde yer alıyor. Bu yeni ilişki haberinin ardından, Gerard Pique'nin ise Shakira'dan ayrılarak üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşadığı ve evlilik sürecini hızlandırdığı iddia edildi. İspanyol medyasında, "Gerard Pique ve Clara Chia evlenecek. Eski futbolcu ve sevgilisi önemli bir karar aldı" şeklinde ifadeler yer aldı.