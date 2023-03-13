Sharika, 12 yıllık sevgilisi 2 çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatıldıktan sonra çıkardığı Sessions Vol. 53" şarkısıyla 14 Guinness Dünya Rekorunu kırdı.

Spotify'de en çok dinlenen Youtube'da izlenme rekoru kıran şarkısının sözleri oldukça çok konuşulmuştu. Kendisini aldatan kocası Pique, fena giydirdiği şarkı medyada oldukça çok konuşuldu.

"Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor” ifadeleri de sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Şarkıda geçen “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi