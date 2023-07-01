Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ve futbolcu Gerard Pique, 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Çiftin bu birlikteliklerinden iki çocukları oldu ve son dönemde yaşadıkları olaylar magazin dünyasının da gündemine oturdu. Pique'nin Clara Chia ile ilişkisi ortaya çıkınca, Shakira çocuklarıyla birlikte ABD'ye taşınma kararı aldı.

Tatilin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı Shakira, 9 yaşındaki oğlu Milan ve 7 yaşındaki oğlu Sasha ile birlikte Kosta Rika'da deniz kenarında görüntülendi.

Sörf Tahtasından Düştü

Kosta Rika kıyılarında keyifli bir tatil yapan ünlü şarkıcı Shakira, iki oğlu Milan ve Sasha ile birlikte denizde sörf tahtasına çıktı. Ancak sert bir dalga karşısında dengesini kaybeden Shakira, düşerek sol bacağının iç kısmını sörf tahtasına çarptı.

Sharika Bacağından Yaralandı

Sörf yaparken yaşadığı bu talihsizlik anında, Shakira'ya yardım elini uzatan kişi sörf hocası oldu. Sahilde bulunan birkaç kişi de hızla Shakira'nın yanına koşarak destek oldu. Bu beklenmedik olay sonrasında hafif bir sarsıntı yaşayan Shakira, sörf hocası ve bir tatilci tarafından denizden çıkarıldı. Sol bacağının iç kısmında oluşan büyük kızarıklık ise gözlerden kaçmadı.