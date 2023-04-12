Shakira, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique olaylı ayrılığının ardından Barselona'dan Miami'ye yerleşmiştir.

Shakira ınstagram hesabından, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi" ifadelerini kullandı.

Yeni hayatına çocuklarıyla başlayan Sharika, "Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum" dedi.

Ünlü yıldız "Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum" ifadelerinden kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi