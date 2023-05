Hisar Okulları Kültür Merkezi sezonu, Moda Sahnesi’nin William Shakespeare’in “The Taming Of The Shrew” oyununu “Şirreti Evcilleştirmek” başlığı ile sahneye koyduğu komediyle, 30 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de noktalıyor. Daha önce “Hırçın Kız” olarak çevrilen “The Taming Of The Shrew”, bu edisyonunda, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisi ile sahneleniyor. Padua kentine varlıklı bir kızla evlenmek için gelen Petruchio'nun, adeta ' bir yerine bin ceza ' yöntemiyle uysallaştırıp, evcilleştirdiği Katherina'nın öyküsünün anlatıldığı oyun, son derece eğlenceli bir biçimde seyirciye aktarılıyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak Türkçe’ye uyarlanan oyunda Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Gürsu Gür, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal ve Yasin Yürekli rol alıyor.

Biletler www.hisarkulturmerkezi.com adresinden ve Hisar Okulları Kültür Merkezi misafir ilişkileri masasından temin edilebiliyor.

ŞİRRETİ EVCİLLEŞTİRMEK

Tarih : 30 Mayıs 2023 Salı

Saat : 20.00

Yaş : 12+

Yer : Hisar Okulları Atatürk Salonu

Bilet : 280 TL

Kaynak:Yenigün Haber Merkezi