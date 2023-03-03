EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK Ankara İl Müdürlüğü ve diğer SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.4 saatte 600 başvuru

SGK Ankara İl Müdürlüğü, saat 06.00'dan itibaren kapılarını açarak başvuruları kabul etmeye başladı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00 itibarıyla 600'ü aşkın başvuru alındığını bildirdi.

Emeklilik başvurusu yapan EYT'li vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.

İstanbul

EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Ataşehir, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binaları önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, sırayla içeri alınırken işlemlerini yapıp evraklarını teslim etti.

Düzenlemeden yararlanmak için başvuru yapan Nusret Sevük, AA muhabirine, kanunun yürürlüğe girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Emeklilik işlemlerini başlattığını belirten Sevük, "Uzun zamandır bekliyorduk. 1997 yılında iş hayatına başladım. Günlerim ve primlerim doldu. Çok şükür emekli oldum." dedi.

Tanju Civaner ise 1995 yılında çalışmaya başladığını ve düzenlemeyle emekli olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar içeri alınıp, işlemleri yapıldı.

Başvuru yapanlardan Tamer Kösten, çok heyecanlı olduğunu, uzun yıllardır bugünün hayalini kurduğunu ve emekli olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Umutla bugünü beklediğini anlatan Turgut Dengiz, "Bu mutluluğun tarifi yok." ifadesini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da mesai saatinin başlamasıyla SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluştu.

Emeklilik için başvuru yapan Müfit Dik, oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı.

Sabah koşarak müdürlüğün önüne geldiğini, 7 yıldır bu anı beklediğini anlatan Dik, "Heyecandan kalbim hızlı atıyor. Kapıdan bir an önce içeri girip kağıdımı almayı bekliyorum. Burada herkes hak etti. Herkes benim gibi hak etti. Bunun böyle olacağını bilseydim geceden nöbet tutardım." diye konuştu.

Öte yandan, SGK il müdürlüklerinin emeklilik işlemleri için personel sayısını artırması ve binalarda fiziki hazırlıklar yapması dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.