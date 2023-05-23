SGK iş kolu nasıl öğrenilir? SGK iş kolu kodu nedir? 7022 iş kolu ne demek? internet üzerinden araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş SGK iş kolunun tam olarak ne olduğunu merak ediyor. Sektörel açıdan iş kolu nedir ve ne amaçla öne çıkar merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Peki SGK iş kolu nedir? nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

SGK iş kolu kodu nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işyerlerinin faaliyet konusunu dikkate alarak işkolu kodları vermeye devam etmektedir. İşyeri dosyası açılırken, işyerine verilen sicil numarasıyla birlikte dört haneli bir işkolu kodu belirlenmektedir.

Bu işkolu kodları, işyerlerinin hangi sektörde ve işkolunda faaliyet gösterdiklerini belirtmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Türk İş Sınıflaması (TİS) sistemine dayanarak oluşturulan işkolu kodları, sektör ve işkolu ayrıntılarını içermektedir.

İşkolu kodları genellikle dört haneli bir numaradan oluşur. İlk iki hane, işkolu grubunu temsil ederken, sonraki iki hane ise daha spesifik bir şekilde işkolunu belirtir. Örneğin, 50XX kodu ticaret sektörünü, 50-XX-XX kodu ise perakende ticaret işkolunu ifade eder.

SGK, işkolu kodlarını doğru ve güncel bir şekilde belirlemek önemlidir. Bu kodlar, işyerlerinin sosyal güvenlikle ilgili işlemlerinde ve istatistiksel analizlerde kullanılmaktadır. İşverenler, SGK'ya başvururken işkolu kodunu beyan etmekte ve kaydetmektedir.

İş Kolu Nasıl Öğrenilir?

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapmış olduğu iş üzerinden iş kolunu öğrenebilmektedir. Bunu öğrenmenin en kolay yol TC Kimlik numarsaıyla e-Devlet üzerinden giriş yapmaktır. Bu bölümde işe giriş bildirgesi yazmak suretiyle arama motoru üzerinden geçiş yapılmalıdır. Bu kısımda belge oluştur bölümüne tıklanır. Böylece Sonuç olarak kişinin hangi iş kolu üzerinde olduğuna yönelik bilgi açık bir şekilde ortaya çıkar.

7022 iş kolu ne demek?

Örneğin işyerinin iş kolu kodu “7022-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” olarak tescil edilmiş ise bu işyerinin NACE kodları 702202-İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri veya 702203-İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri şeklinde çıkmakta, işyerinin faaliyetine bunlardan hangisi daha ...

İş Kolu Örnekleri Nelerdir?

Bu konuda birçok farklı iş kolu örnekleri öne çıktığını ifade etmekte fayda vardır. Bunlarda başlıcaları şudur;

- Ağaç ve kağıt

- Avcılık ve balıkçılık

- Tarım ve ormancılık

- Banka ve finans ile sigorta

- Basın, Yayın ve gazetecilik

- Çimento, toprak ve cam

- Dokuma, hazır giyim ve deri

- Enerji

- Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı

- Genel işler

- Gıda Sanayi